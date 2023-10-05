Индийские астрономы исследуют звездообразующий комплекс S193

Группа астрономов из Лаборатории физических исследований в Ахмадабаде, Индия, провела исследование звездообразующего комплекса, известного как S193. Расположенная на расстоянии примерно 17,000 4 световых лет между областями звездообразования W5 и W193, S2 состоит из трех областей HII (ионизированный атомарный водород), названных Sh 192-2, Sh 193-2 и Sh 194-10. Кроме того, комплекс содержит два рассеянных скопления, XNUMX молекулярных сгустков и множество массивных звезд.

Чтобы получить дальнейшее представление о свойствах S193, астрономы использовали многоволновые данные наблюдений с наземных объектов, таких как Гималайский телескоп Чандра (HCT) и космических обсерваторий. Их выводы были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Исследование выявило новое скопление в юго-западном направлении от S193, состоящее как минимум из 30 звезд со средней звездной плотностью 13.3 звезды на квадратный минутный квадрат. Все три скопления в S193 кажутся связанными, а их звезды, похоже, принадлежат к одной и той же популяции.

Исследователи также идентифицировали 27 молодых звездных объектов (YSO), в основном расположенных в направлении [BDS2003]57, а также 16 молекулярных сгустков. Самый массивный сгусток с массой около 1,142 солнечных масс был обнаружен в сопровождении нескольких YSO в направлении [BDS2003]57.

Анализируя изображения в среднем и дальнем инфракрасном диапазоне, астрономы проследили распределение пыли в S193. Они заметили, что пыль распределяется в виде дугообразных структур вокруг областей HII. Исследование также обнаружило доказательства наличия областей фотодиссоциации, окружающих области HII, что указывает на значительный нагрев, вызванный массивными звездами, присутствующими в комплексе.

Кроме того, основываясь на данных о собственном движении, команда подсчитала, что S193 расположена ближе, чем считалось ранее, примерно в 15,800 193 световых годах от нас. Они также определили, что источники ионизации для всех областей HII в S0.5 имеют спектральный класс между B0-BXNUMX.

Астрономы предполагают, что образование нового поколения звезд в S193, вероятно, связано с обратной связью с массивными звездами. Они также предполагают, что массивные звезды могли сыграть роль в формировании [BDS2003]57, но для подтверждения этой гипотезы необходим более детальный анализ.

В целом, это исследование дает ценную информацию о свойствах и процессах формирования звездообразующего комплекса S193.

источники:

– Ракеш Панди и др., Анализ морфологии комплекса звездообразования S193, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.12410.

– Цитата:

Индийские астрономы исследуют звездообразующий комплекс S193 (2023 г., 5 октября), полученный 5 октября 2023 г. с сайта Phys.org.

(Примечание: URL-адреса источников удалены)