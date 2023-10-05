CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Индийские астрономы исследуют звездообразующий комплекс S193

ByГабриэль Бота

Октябрь 5, 2023
Индийские астрономы исследуют звездообразующий комплекс S193

Группа астрономов из Лаборатории физических исследований в Ахмадабаде, Индия, провела исследование звездообразующего комплекса, известного как S193. Расположенная на расстоянии примерно 17,000 4 световых лет между областями звездообразования W5 и W193, S2 состоит из трех областей HII (ионизированный атомарный водород), названных Sh 192-2, Sh 193-2 и Sh 194-10. Кроме того, комплекс содержит два рассеянных скопления, XNUMX молекулярных сгустков и множество массивных звезд.

Чтобы получить дальнейшее представление о свойствах S193, астрономы использовали многоволновые данные наблюдений с наземных объектов, таких как Гималайский телескоп Чандра (HCT) и космических обсерваторий. Их выводы были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Исследование выявило новое скопление в юго-западном направлении от S193, состоящее как минимум из 30 звезд со средней звездной плотностью 13.3 звезды на квадратный минутный квадрат. Все три скопления в S193 кажутся связанными, а их звезды, похоже, принадлежат к одной и той же популяции.

Исследователи также идентифицировали 27 молодых звездных объектов (YSO), в основном расположенных в направлении [BDS2003]57, а также 16 молекулярных сгустков. Самый массивный сгусток с массой около 1,142 солнечных масс был обнаружен в сопровождении нескольких YSO в направлении [BDS2003]57.

Анализируя изображения в среднем и дальнем инфракрасном диапазоне, астрономы проследили распределение пыли в S193. Они заметили, что пыль распределяется в виде дугообразных структур вокруг областей HII. Исследование также обнаружило доказательства наличия областей фотодиссоциации, окружающих области HII, что указывает на значительный нагрев, вызванный массивными звездами, присутствующими в комплексе.

Кроме того, основываясь на данных о собственном движении, команда подсчитала, что S193 расположена ближе, чем считалось ранее, примерно в 15,800 193 световых годах от нас. Они также определили, что источники ионизации для всех областей HII в S0.5 имеют спектральный класс между B0-BXNUMX.

Астрономы предполагают, что образование нового поколения звезд в S193, вероятно, связано с обратной связью с массивными звездами. Они также предполагают, что массивные звезды могли сыграть роль в формировании [BDS2003]57, но для подтверждения этой гипотезы необходим более детальный анализ.

В целом, это исследование дает ценную информацию о свойствах и процессах формирования звездообразующего комплекса S193.

источники:
– Ракеш Панди и др., Анализ морфологии комплекса звездообразования S193, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.12410.
– Цитата:
Индийские астрономы исследуют звездообразующий комплекс S193 (2023 г., 5 октября), полученный 5 октября 2023 г. с сайта Phys.org.
(Примечание: URL-адреса источников удалены)

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Новые данные подтверждают более раннюю деятельность людей в Северной Америке

Октябрь 7, 2023 Габриэль Бота
Наука

SpaceX запустит 21 спутник Starlink: 13-е повторное использование ракеты Falcon 9

Октябрь 7, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Ракетная миссия НАСА под руководством ученого индийского происхождения по изучению воздействия кольцевого солнечного затмения на верхнюю атмосферу Земли

Октябрь 7, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Новые данные подтверждают более раннюю деятельность людей в Северной Америке

Октябрь 7, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

SpaceX запустит 21 спутник Starlink: 13-е повторное использование ракеты Falcon 9

Октябрь 7, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Ракетная миссия НАСА под руководством ученого индийского происхождения по изучению воздействия кольцевого солнечного затмения на верхнюю атмосферу Земли

Октябрь 7, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Влияние спутника BlueWalker 3 на астрономию: новые открытия и опасения

Октябрь 7, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев