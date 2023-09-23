Попытки Индийской организации космических исследований установить связь с посадочным модулем «Викрам» «Чандраяан-3» и марсоходом «Прагьян»

Индийская организация космических исследований (ISRO) предпринимает усилия по установлению связи с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагьян» миссии «Чандраяан-3». Целью является определение условий их активации, но на данный момент никаких сигналов от них не получено. ISRO заявила, что продолжит усилия по установлению контакта.

Министр профсоюзов Индии Джитендра Сингх также подтвердил, что никаких сигналов от спускаемого аппарата и марсохода не поступало. Сингх предполагает, что продолжительный период холодных погодных условий на Луне, когда температура достигает -150 градусов по Цельсию в лунную ночь, может быть возможным фактором, вызывающим отсутствие сигнала. Тем не менее, ISRO по-прежнему полна решимости продолжать попытки установить контакт.

ISRO планировала повторно активировать спускаемый аппарат и марсоход, которые находились в «спящем режиме» примерно 16 земных дней перед лунной ночью. Ожидалось, что посадочный модуль и марсоход будут активированы, как только температура на Луне поднимется выше минус 10 градусов по Цельсию, что запустит важнейшую «цепь пробуждения», отвечающую за жизненно важную связь.

Посадочный модуль «Викрам» успешно приземлился возле южного полюса Луны 23 августа, выполнив основную задачу миссии «Чандраян-3». И посадочный модуль, и марсоход эффективно проработали около 10 земных дней. Ровер перешел в спящий режим 2 сентября, а посадочный модуль — 4 сентября.

Директор Центра космических приложений Нилеш Десаи сообщил, что повторная активация марсохода и спускаемого аппарата перенесена на 23 сентября. Десаи отметил, что марсоход уже преодолел расстояние в 105 метров и собрал важные данные, которые в настоящее время анализируются. учёными ISRO.

Несмотря на проблемы, с которыми пришлось столкнуться во время миссии, ISRO сохраняет оптимизм и продолжит усилия по установлению связи с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагьян». Данные, собранные марсоходом, имеют большой потенциал для дальнейших научных открытий в освоении космоса.

источники:

– [ISRO Twitter](source_not_provided)

– [Профсоюзный министр Джитендра Сингх] (source_not_provided)

– [Директор Центра космических приложений Нилеш Десаи] (source_not_provided)