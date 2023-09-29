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Глава космического агентства Индии не обеспокоен очевидным завершением миссии на Луне

ByГабриэль Бота

сентябрь 29, 2023
Глава космического агентства Индии не обеспокоен очевидным завершением миссии на Луне

Руководитель космического пространства Индии С. Соманатх выразил удовлетворение вероятным завершением лунной миссии страны, поскольку попытки восстановить связь с луноходом оказались безуспешными. В августе Индия успешно высадила корабль на Луну, став четвертой страной, сделавшей это. Ровер, названный Pragyan, что на санскрите означает «Мудрость», провел исследования вблизи южного полюса Луны, а затем был отключен перед двухнедельной лунной ночью. Индийское агентство космических исследований надеялось возобновить работу марсохода, как только вернется дневной свет, но связь так и не была восстановлена.

Несмотря на потенциальную потерю контакта, Соманат заявил, что марсоход выполнил ожидаемые задачи. Индия неуклонно продвигает свою космическую программу и сумела достичь впечатляющих результатов, сохранив при этом сравнительно небольшой бюджет. Страна использует существующие технологии и нанимает высококвалифицированных инженеров с более низкой заработной платой, чем их международные коллеги. Предыдущие достижения включают отправку миссии на орбиту Марса в 2014 году и планы по полету экипажа на орбиту Земли к следующему году.

Недавняя лунная миссия Индии последовала за неудачей в 2019 году, когда ее предшественник разбился во время финального спуска. Однако успешная посадка в августе стала значительным достижением космической программы страны. Хотя попытки восстановить связь с марсоходом пока не увенчались успехом, Индия по-прежнему с оптимизмом смотрит на свои будущие космические начинания.

источник:
Глава космического пространства Индии не обеспокоен очевидным завершением лунной миссии (2023 сентября 29 г.). Проверено 29 сентября 2023 г.

By Габриэль Бота

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