Руководитель космического пространства Индии С. Соманатх выразил удовлетворение вероятным завершением лунной миссии страны, поскольку попытки восстановить связь с луноходом оказались безуспешными. В августе Индия успешно высадила корабль на Луну, став четвертой страной, сделавшей это. Ровер, названный Pragyan, что на санскрите означает «Мудрость», провел исследования вблизи южного полюса Луны, а затем был отключен перед двухнедельной лунной ночью. Индийское агентство космических исследований надеялось возобновить работу марсохода, как только вернется дневной свет, но связь так и не была восстановлена.

Несмотря на потенциальную потерю контакта, Соманат заявил, что марсоход выполнил ожидаемые задачи. Индия неуклонно продвигает свою космическую программу и сумела достичь впечатляющих результатов, сохранив при этом сравнительно небольшой бюджет. Страна использует существующие технологии и нанимает высококвалифицированных инженеров с более низкой заработной платой, чем их международные коллеги. Предыдущие достижения включают отправку миссии на орбиту Марса в 2014 году и планы по полету экипажа на орбиту Земли к следующему году.

Недавняя лунная миссия Индии последовала за неудачей в 2019 году, когда ее предшественник разбился во время финального спуска. Однако успешная посадка в августе стала значительным достижением космической программы страны. Хотя попытки восстановить связь с марсоходом пока не увенчались успехом, Индия по-прежнему с оптимизмом смотрит на свои будущие космические начинания.

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Глава космического пространства Индии не обеспокоен очевидным завершением лунной миссии (2023 сентября 29 г.). Проверено 29 сентября 2023 г.