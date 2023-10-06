Разработанная в Индии технология обработки данных изображений позволяет делать открытия в далеких галактиках

Технология обработки данных изображений, разработанная в Индии, сыграла решающую роль в открытиях, сделанных телескопом MeerKAT, расположенным в пустыне Южной Африки. Эта новаторская технология, известная как автоматизированный конвейер обработки изображений радиотелескопа (ARTIP), была разработана глобальной технологической консалтинговой фирмой Thoughtworks в их офисах в Бангалоре и Пуне.

Телескоп MeerKAT, состоящий из 64 антенн, действует как предшественник телескопа с решеткой квадратных километров (SKA) и предлагает значительно повышенную чувствительность и возможности исследования неба по сравнению с существующими телескопами. ARTIP сыграл важную роль в исследовании абсорбции MeerKAT в реальном времени (MALS), автоматизируя обработку данных, маркировку, калибровку и визуализацию.

Одним из главных исследователей, участвовавших в этом сотрудничестве, является Нирадж Гупта из Межуниверситетского центра астрономии и астрофизики (IUCAA) в Пуне. Полная интеграция ARTIP с MeerKAT позволила обработать более 1 ПБ данных, что привело к революционным открытиям, таким как обнаружение гидроксильного радикала (ОН) и идентификация огромных атомов водорода в далекой галактике.

ARTIP — это легко настраиваемый и настраиваемый конвейер, специально разработанный для обработки данных MeerKAT, но его также можно использовать для данных, полученных другими телескопами. Он состоит из четырех подконвейеров, в том числе конвейеров калибровки, кубического изображения и непрерывного изображения, а также конвейера диагностики для анализа данных и обеспечения качества.

Помимо своего вклада в разработку ARTIP, Thoughtworks активно участвует в будущей разработке программного обеспечения для телескопа СКА и сотрудничает с научными институтами в исследованиях и создании прототипов для крупномасштабной обработки и анализа данных.

Используя современные инструменты и методы разработки программного обеспечения, ARTIP позволил сделать важные открытия и принёс пользу всему астрономическому сообществу. Об успехе этого сотрудничества свидетельствует публикация результатов MALS в международном астрономическом журнале Proceedings of Science.

источники:

– Чхая Дханани, Thoughtworks

- Научные труды