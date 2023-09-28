Недавний успех Индии в посадке космического корабля «Чандраян-3» вблизи южного полюса Луны спровоцировал соперничество с Китаем. Однако ведущий китайский учёный Оуян Цзиюань утверждает, что место приземления Индии не находится на южном полюсе Луны, как утверждается. По словам Цзыюаня, место посадки Чандраян-3 на 69 градусе южной широты находится далеко от полюса, который определяется как между 88.5 и 90 градусами.

Хотя Индия побила рекорд Китая по самой южной посадке на Луну, Цзыюань утверждает, что «Чандраян-3» находился на расстоянии 619 километров (385 миль) от полярного региона. Он также подчеркивает технологическое превосходство Китая в его космической программе, отмечая, что с 2010 года Китай способен отправлять орбитальные аппараты и спускаемые аппараты непосредственно на переходную орбиту Земля-Луна.

Несмотря на эти утверждения, нельзя отрицать, что «Чандраян-3» отправился дальше на юг, чем любой другой космический корабль. В настоящее время Индийская организация космических исследований (ISRO) пытается установить контакт с посадочным модулем «Викрам» «Чандраяан-3» и марсоходом «Прагьян». ISRO продолжит эти попытки до следующего заката на Луне, который запланирован на 6 октября.

Соперничество между Индией и Китаем выходит за рамки их высадок на Луну. Обе страны соперничают за доминирование в освоении космоса и планируют отправить астронавтов на Луну впервые за десятилетия. Китайский «Чанъэ-4», приземлившийся на обратной стороне Луны в 2019 году, приземлился на 45 градусах южной широты. Для сравнения, беспилотный зонд НАСА Surveyor 7 достиг Луны примерно под 41 градусом южной широты в 1968 году.

Конкуренция между Индией и Китаем в космическом пространстве подчеркивает растущую важность исследования Луны. Поскольку эти страны расширяют границы технологий и знаний, гонка на Луну продолжает захватывать мир.

источники:

– «Соперничество между Индией и Китаем распространилось и на космическое пространство».

– «В беседе с китайскоязычной газетой Science Times Оуян Цзыюань, которого называют отцом китайской программы исследования Луны, сказал, что место посадки Чандраян-3, находящееся на 69 градусах южной широты, не было близко к полюсу, определяемому как между 88.5 градусами южной широты. и 90 градусов».

– «После успешной посадки «Чандраян-3» Пан Чжихао, старший эксперт по космосу из Пекина, заявил, что у Китая гораздо лучшие технологии, сообщило агентство Bloomberg».

– «И все же индийский «Чандраян-3» прошел гораздо южнее, чем любой другой космический корабль».

– «Китайский корабль «Чанъэ-4», первым приземлившийся на обратной стороне Луны в 2019 году, приземлился на 45 градусов к югу. Беспилотный зонд НАСА «Сервейор-7» достиг Луны примерно под 41 градусом южной широты в 1968 году».

– «США и Китай рассматривают этот регион для своих предстоящих планов по отправке астронавтов на Луну впервые с тех пор, как полвека назад завершилась программа НАСА «Аполлон».