НАСА представило новое мозаичное изображение южного полюса Луны

НАСА и National Geographic опубликовали составное изображение южного полюса Луны в высоком разрешении, демонстрирующее район кратера Шеклтон. Изображение было создано с использованием фотографий, сделанных двумя камерами НАСА на орбите Луны: камерой Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) и ShadowCam. LROC вращается вокруг Луны с 2009 года, а ShadowCam — это финансируемый НАСА инструмент на лунном орбитальном аппарате Korea Pathfinder (KPLO).

На составном изображении открывается потрясающий вид на южный полюс Луны, включая внутреннюю часть кратера Шеклтон, окутанного постоянной тьмой. ShadowCam, известная своей способностью заглядывать в затененные области лунной поверхности, сделала снимки кратера, а LROC предоставила изображения прилегающих территорий.

В дополнение к мозаичному изображению National Geographic также опубликовал топографическую карту южного полюса Луны, на которой отмечены потенциальные места посадки миссии «Артемида-3». На карте показаны три из 13 потенциальных районов высадки космонавтов. Миссия «Артемида-3» является частью плана НАСА по отправке экипажа астронавтов на южный полюс Луны к 2025 году.

Несколько стран выразили заинтересованность в исследовании южного полюса Луны. Недавно Индия совершила историческую мягкую посадку возле южного полюса Луны в рамках своей миссии «Чандраян-3». Однако российская миссия «Луна-25» закончилась неудачей, когда ее спускаемый аппарат врезался в поверхность Луны. Китай и США также планируют в будущем отправить человеческие экипажи на южный полюс Луны.

Это мозаичное изображение и прилагаемая карта дают ценную информацию о районе южного полюса Луны и потенциальных местах посадки будущих миссий. Они являются свидетельством продолжающихся исследований нашего ближайшего небесного соседа.

источники:

- НАСА

- Национальная география