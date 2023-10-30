Ускоряющееся таяние ледникового щита Западной Антарктики: вызов для прибрежных сообществ

Потепление Южного океана приводит к таянию ледяного щита Западной Антарктики с угрожающей скоростью, что приводит к ускоренному повышению уровня моря, что будет иметь серьезные последствия для прибрежных сообществ по всему миру. Это основной вывод нового исследования, проведенного группой ученых из Британской антарктической службы и Университета Нортумбрии.

Ледниковый щит Западной Антарктики состоит из соединенных между собой ледников, образованных круглогодичными снегопадами. Плавающие края этого ледяного щита, известные как прибрежные шельфовые ледники, играют решающую роль в стабилизации ледников. Однако океан тает эти шельфовые ледники снизу, вызывая их истончение и увеличивая скорость сброса пресной воды в океан.

Исследование было сосредоточено на уязвимом секторе ледникового щита, особенно на море Амундсена, и использовало региональную модель океана для прогнозирования изменений в таянии шельфового ледника до 2100 года. Исследователи провели несколько симуляций, используя различные сценарии сжигания ископаемого топлива, начиная от от наилучшего сценария, соответствующего Парижскому соглашению, к неконтролируемому худшему сценарию.

Независимо от траектории выбросов, результаты показали быстрое увеличение потепления океана и таяния шельфовых ледников на протяжении 21 века. Даже в самом лучшем сценарии, направленном на ограничение потепления 1.5°C, исторические темпы таяния увеличились в три раза. Удивительно, но до 2045 года разница в скорости таяния между сценариями была незначительной, а это означает, что значительное потепление и таяние практически неизбежны в ближайшие десятилетия.

Усиление океанских течений, которые переносят теплую воду из глубин океана на более мелкие шельфовые ледники, приводит к ускоренному потеплению и таянию моря Амундсена. Хотя точное влияние на повышение уровня моря невозможно определить без учета других факторов, таких как поток ледников и накопление снега, ясно, что усиление таяния шельфовых ледников будет способствовать скорости повышения уровня моря.

Ледниковый покров Западной Антарктики уже является причиной значительной части глобального повышения уровня моря, ежегодно теряя около 80 миллиардов тонн льда. Хотя точные масштабы и скорость таяния остаются неопределенными, известно, что ледяной щит может вызвать повышение уровня моря до 5 метров.

FAQ

Вопрос: Как потепление Южного океана влияет на ледниковый покров Западной Антарктики?

Ответ: Потепление Южного океана растапливает шельфовые ледники Западно-Антарктического ледникового щита снизу, вызывая их истончение. Это, в свою очередь, увеличивает сброс пресной воды в океан и приводит к повышению уровня моря.

Вопрос: Может ли сокращение выбросов углекислого газа замедлить таяние шельфового ледника?

Ответ: Исследования показывают, что даже в лучшем случае, когда потепление ограничится 1.5°C, все равно произойдет значительное увеличение таяния шельфовых ледников. Однако сокращение выбросов углекислого газа может помочь смягчить некоторые из худших последствий изменения климата в долгосрочной перспективе.

Вопрос: Насколько повысится уровень моря из-за таяния шельфовых ледников?

Ответ: Исследование не дало точной оценки повышения уровня моря. Однако он признал, что усиление таяния шельфовых ледников будет способствовать ускорению повышения уровня моря, что представляет собой значительный риск для прибрежных сообществ.

Вопрос: Что можно сделать для решения проблем, связанных с повышением уровня моря?

Ответ: Адаптация к повышению уровня моря и защита уязвимых прибрежных сообществ потребует сочетания стратегий, включая планирование будущего повышения уровня моря, реализацию защитных мер, где это возможно, и рассмотрение вариантов переселения, где это необходимо. Повышение устойчивости и принятие упреждающих мер являются ключевыми факторами в решении этой сложной проблемы.