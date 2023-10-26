Новые исследования показывают, что ускоренное таяние ледникового щита Западной Антарктики приведет к повышению уровня моря

Понимание воздействия таяния океанов на прибрежные сообщества

Недавнее исследование, проведенное исследователями Британской антарктической службы, выявило тревожные выводы о будущем ледникового щита Западной Антарктики. Независимо от наших усилий по сокращению выбросов углекислого газа, скорость, с которой потепление Южного океана тает ледяной покров, значительно увеличится на протяжении всего XXI века, что приведет к существенному повышению уровня моря. Это имеет ужасные последствия для прибрежных сообществ во всем мире.

Ледниковый щит Западной Антарктики представляет собой обширное пространство наземного льда, состоящее из взаимосвязанных ледников. Выступая в качестве стабилизирующей силы, прибрежные шельфовые ледники помогают поддерживать целостность этих ледников. Однако потепление океанов приводит к таянию шельфовых ледников снизу. По мере того как шельфовые ледники истончаются и тают, это вызывает выброс пресной воды из ледников в океан, что приводит к повышению уровня моря.

Исследование было сосредоточено на уязвимом регионе моря Амундсена, где дестабилизация ледникового покрова заметна уже на протяжении десятилетий. Предыдущие результаты показали, что изменение климата является причиной потепления океана в этом районе. Чтобы определить масштабы таяния шельфового ледника в регионе в течение следующих 80 лет, исследователи использовали региональную модель океана и смоделировали различные сценарии.

Результаты, мягко говоря, тревожные. Независимо от траектории сокращения выбросов, все модели прогнозировали быстрое увеличение потепления океана и таяния шельфовых ледников на протяжении столетия. Даже самый оптимистичный сценарий, предполагающий, что глобальное потепление ограничится 1.5°C, как это предусмотрено Парижским соглашением, предусматривает трехкратное увеличение исторических темпов таяния и потепления.

Вызывает тревогу тот факт, что разница в результатах между сценариями минимальна до 2045 года. Это означает, что действия, предпринятые для сокращения использования ископаемого топлива в ближайшие десятилетия, окажут незначительное влияние на потепление океана и таяние шельфовых ледников в ближайшем будущем. Хотя наихудший сценарий предсказывает более выраженное таяние, эксперты считают его нереалистичным представлением о будущем сжигании ископаемого топлива.

Результаты исследования подтверждают тот факт, что быстрое потепление океана в море Амундсена неизбежно, по крайней мере, до 2100 года, независимо от международных усилий по смягчению использования ископаемого топлива. Это ускоренное таяние можно объяснить усилением океанских течений, переносящих более теплую воду из глубоких слоев океана на более мелкие шельфовые ледники вдоль побережья. Подобные механизмы наблюдались при спутниковых измерениях истончения шельфовых ледников.

Поскольку шельфовые ледники продолжают таять, повышение уровня моря становится критической проблемой. Однако определить точное увеличение сложно, не принимая во внимание поток антарктических ледников и скорость накопления снега на ледниковом покрове — факторы, которые не были частью этого исследования. Тем не менее, исследователи утверждают, что усиление таяния шельфовых ледников в регионе, несомненно, ускорит повышение уровня моря.

Ледяной покров Западной Антарктики уже вносит значительный вклад в глобальное повышение уровня моря, ежегодно теряя около 80 миллиардов тонн льда. Хотя общий потенциальный подъем уровня моря от этого ледникового щита оценивается в 5 метров, точная величина и скорость таяния остаются неопределенными. Ученые во всем мире активно работают над пониманием и прогнозированием этих аспектов.

Перед лицом этих тревожных результатов важно признать неизбежность определенных последствий изменения климата. Кейт Марвел, специалист по атмосфере, подчеркивает, что при решении проблемы изменения климата необходима смелость, а не надежда. Эта смелость требует долгосрочного планирования и стратегий адаптации. Хотя ближайшее будущее может показаться мрачным, моделирование показывает, что после 2100 года можно ожидать дальнейших изменений и потенциально предотвратимого повышения уровня моря. Это дает надежду на сохранение прибрежных городов, если будут приняты соответствующие меры.

FAQ

Вопрос: Что такое ледниковый покров Западной Антарктики?

Ответ: Ледниковый щит Западной Антарктики представляет собой крупнейшее в мире скопление наземного льда, состоящее из взаимосвязанных ледников.

Вопрос: Что вызывает таяние шельфового ледника?

Ответ: Таяние шельфовых ледников происходит в первую очередь из-за потепления океана, которое размывает шельфовые ледники снизу.

Вопрос: Как таяние шельфовых ледников влияет на уровень моря?

Ответ: По мере таяния шельфовых ледников высвобождаемая ими пресная вода увеличивает объем воды в океане, что приводит к повышению уровня моря.

Вопрос: Каково значение региона моря Амундсена?

Ответ: Море Амундсена считается наиболее уязвимым сектором ледникового щита Западной Антарктики, где наблюдается значительное истончение шельфового ледника и ускорение ледников.

Вопрос: Можно ли обратить вспять повышение уровня моря?

Ответ: Исследование предполагает, что, хотя немедленное повышение уровня моря неизбежно, долгосрочные усилия по сокращению выбросов и осуществлению мер по адаптации могут помочь смягчить и замедлить будущее повышение уровня моря.