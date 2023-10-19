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Повышенное содержание витамина С может снизить токсичность меди в киви

ByМамфо Брешиа

Октябрь 19, 2023
Повышенное содержание витамина С может снизить токсичность меди в киви

Исследователи из Уханьского ботанического сада Китайской академии наук обнаружили, что повышенный уровень аскорбиновой кислоты, также известной как витамин С, может повысить толерантность к меди и снизить токсичность меди в киви. Этот вывод важен, поскольку удобрения и пестициды на основе меди обычно используются для борьбы с тяжелой эпидемией, вызванной Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) при выращивании киви. Однако повышенное накопление меди в киви представляет угрозу безопасности пищевых продуктов и здоровью человека.

В исследовании, опубликованном в Журнале опасных материалов, оценивалось содержание меди в 108 образцах киви 27 различных сортов по всему миру. Исследователи обнаружили, что киви с красной или желтой мякотью содержат значительно больше меди, чем плоды с зеленой мякотью. Кроме того, концентрация меди была ниже в мякоти и сердцевине плодов по сравнению с кожурой и семенами.

Высокий уровень меди привел к видимому повреждению растений киви. Однако, когда растения киви подкармливали дополнительной аскорбиновой кислотой, ущерб был смягчен. Кроме того, исследователи обнаружили, что обработка медью увеличивает содержание аскорбиновой кислоты в листьях киви и активирует ключевые гены, участвующие в биосинтезе аскорбиновой кислоты.

Чтобы подтвердить эти результаты, исследователи сверхэкспрессировали ген GDP-L-галактозофосфорилазы3 (GGP3) в трансгенном киви, что привело к значительному увеличению содержания аскорбиновой кислоты по сравнению с диким типом. Трансгенные линии киви с более высоким содержанием аскорбиновой кислоты продемонстрировали снижение токсичности меди, улучшение фотосинтеза, удаление избытка активных форм кислорода и изменение экспрессии генов, связанных со стрессом.

Это исследование показывает, что аскорбиновая кислота играет решающую роль в снижении токсичности меди в киви. Понимая задействованные механизмы, можно будет разработать стратегии повышения толерантности к меди и обеспечения большей безопасности пищевых продуктов при выращивании киви.

источник:
Сяоин Лю и др., Увеличение синтеза аскорбиновой кислоты за счет сверхэкспрессии AcGGP3 снижает токсичность меди в киви, Журнал опасных материалов (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393

By Мамфо Брешиа

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