Япония и США вернули на Землю образцы астероидов

Япония и Соединенные Штаты успешно извлекли части астероидов и доставили их обратно на Землю в рамках своих отдельных космических программ. Хотя количество и качество образцов различаются, эти миссии не конкурируют, а дополняют друг друга в стремлении понять происхождение жизни.

Зонд НАСА Osiris-Rex выпустил капсулу, которая приземлилась в штате Юта 24 сентября. Чтобы обеспечить сохранность образцов, капсулу поместили в контейнер, наполненный азотом, предотвращающий любой контакт с атмосферой Земли. После этого образцы были доставлены в Космический центр Джонсона в Техасе, где они будут проанализированы.

Между тем, японская миссия «Хаябуса-2», запущенная Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), 6 декабря успешно сбросила капсулу с образцами астероидов в австралийскую глубинку. Эта капсула также была тщательно запечатана, чтобы сохранить целостность образцов. Миссия Хаябуса-2 привлекла международное внимание благодаря впечатляющему сбору и извлечению образцов с двух разных астероидов.

Обе миссии направлены на предоставление ценной информации о происхождении и эволюции нашей Солнечной системы. Изучая состав и свойства этих образцов астероидов, ученые надеются углубить наше понимание того, как зародилась жизнь на Земле, и потенциально найти подсказки о существовании жизни в других частях Вселенной.

Анализ этих образцов — кропотливый процесс, требующий передовых научных методов. Ученые проведут различные тесты, такие как измерение изотопного состава, минералогии и органической химии образцов. Этот анализ предоставит важные данные, которые помогут разгадать тайны формирования астероидов и роль, которую они сыграли в развитии нашей Солнечной системы.

Сотрудничество между Соединенными Штатами и Японией в сборе образцов астероидов демонстрирует важность международного сотрудничества в развитии научных знаний. Объединив ресурсы, опыт и технологии, эти миссии могут внести глубокий вклад в наше понимание космоса.

источники:

– «Зонд НАСА Осирис-Рекс покидает астероид Бенну с образцами» – Nikkei Asia, 25 сентября 2021 г.

– «Японская капсула Hayabusa2 с образцами астероидов приземляется в австралийской пустыне» – ABC News, 6 декабря 2020 г.