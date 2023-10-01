Посадка весенних луковиц: лучше поздно, чем никогда

Если вы еще не посадили луковицы весеннего цветения, не волнуйтесь. Лучше поздно чем никогда, правильно? Хотя лучше было бы посадить их месяц назад, еще есть время посадить их в землю и насладиться прекрасным цветением следующей весной.

Тюльпаны и другие луковицы весеннего цветения уже давно продаются. Вы, наверное, видели коробки с ними, сложенные на полках садовых и хозяйственных магазинов. Но если вы еще не купили и не посадили свой, сейчас самое время это сделать.

После сбора урожая в Нидерландах прошлой весной эти луковицы хранились при тщательно контролируемых условиях температуры и влажности. Важно отметить, что полки в теплом магазине – не лучшее место для их хранения. Однако они не пробудут там надолго, так как скоро в магазинах появятся товары для Хэллоуина и Рождества.

Итак, что же делать, если у вас остались незасаженные луковицы? Посадите их как можно скорее, без дальнейших отлагательств. Луковицы весеннего цветения должны пройти период холодного покоя, чтобы правильно развиваться. Посадив их сейчас, вы даете им возможность укорениться и подготовиться к весеннему циклу роста.

Обязательно выберите хорошо дренированное место в саду. Большинство луковиц предпочитают солнечное место, но некоторые сорта могут переносить полутень. Выкопайте ямы на нужную глубину, которая обычно в три раза превышает высоту луковицы, и расположите их в соответствии с инструкциями на упаковке.

Тщательно полейте посаженные луковицы и добавьте слой мульчи, чтобы защитить их от резких колебаний температуры. Затем просто терпеливо ждите прихода весны, и ваши усилия будут вознаграждены яркими цветами и прекрасным садом.

источники:

– Исходная статья: «Лучше поздно, чем никогда, но месяц назад было бы лучше» от Unknown

– Дополнительная информация: веб-сайты по садоводству и руководства по уходу за растениями.