Изменение климата и будущее жизни на Земле

Отчет, опубликованный в научном журнале Nature Geoscience, предполагает, что вся жизнь на Земле в конечном итоге исчезнет через несколько миллиардов лет. Согласно исследованиям Бристольского университета, через 250 миллионов лет все континенты сойдутся, образуя следующий суперконтинент Земли. Это сближение приведет к сильной жаре и переломному моменту климата, что приведет к массовому вымиранию наземных млекопитающих и сделает планету непригодной для жизни.

В докладе указывается, что нынешние тенденции потепления приведут к повышению глобальной температуры до уровня, который сделает такие регионы, как Африка, Южная Азия, Австралия и Европа, непригодными для жизни млекопитающих. Однако даже в отдаленном будущем, когда будет сожжено все доступное ископаемое топливо, большая часть поверхности мира по-прежнему будет пригодна для выживания некоторых млекопитающих.

Причины этого предстоящего переломного момента перечислены доктором Саумитрой Мукерджи, профессором геологии и дистанционного зондирования в Университете Джавахарлала Неру. Он объясняет изменения Солнцем, космическими лучами, экстремальными климатическими условиями и природными/техногенными катастрофами.

Что касается Солнца, доктор Мукерджи объясняет, что его меняющаяся природа и влияние на атмосферу Земли до сих пор полностью не изучены. Солнечные пятна, которые впервые появились в 15 веке и наблюдаются каждый двенадцатый год во время солнечного максимума, могут направлять тепло к Земле и другим планетам, что приводит к возмущениям в магнитном поле Земли и воздействует на атмосферу.

Космические лучи, производимые Солнцем и галактическими источниками, также играют роль в нарушении окружающей среды Земли. Интенсивность галактических космических лучей растет с 2009 года, а их воздействие на Солнце и Землю создает циклический эффект.

Стихийные бедствия и экстремальные климатические условия еще больше способствуют этим изменениям. Например, трагедия в Кедарнатхе в 2013 году стала свидетелем повышения температуры воздуха, что привело к быстрому таянию ледников. Это таяние привело к повышению концентрации черного углерода в атмосфере, что может оказать пагубное воздействие на окружающую среду.

Хотя в докладе предсказывается климатический кризис и момент, когда Земля станет непригодной для жизни из-за ее выхода из обитаемой зоны Солнца, доктор Мукерджи остается скептически настроенным. Он считает, что, хотя доклад и является прорывом, требуется дальнейшая проверка.

В заключение отметим, что будущее жизни на Земле, несомненно, связано с последствиями изменения климата и различных природных и космических сил. Понимание этих сил и их потенциальных последствий будет иметь решающее значение для поиска способов смягчить их воздействие и обеспечить долгосрочное выживание жизни на нашей планете.

источники:

– Nature Geoscience, «Экстремальные климатические явления могут привести к вымиранию наземных млекопитающих во время следующей сборки суперконтинента».

– Интервью с доктором Саумитрой Мукерджи, профессором геологии и дистанционного зондирования Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели.