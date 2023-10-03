Изучение городских животных и патогенов в Нью-Йорке

В Форест-парке, Квинс, группа исследователей под руководством Лоры Дадли Плимптон, эколога из Колумбийского университета, оказалась лицом к лицу с парой енотов. Эта встреча была частью исследования городских животных, патогенов, которые они переносят, и того, как эти болезни могут распространяться по городу.

Нью-Йорк является домом для различных видов диких животных, включая енотов, скунсов, опоссумов и даже койотов, которые не всегда видны жителям. Эти животные адаптировались к городской жизни и научились использовать человеческие ресурсы, такие как мусор. Однако городская среда также представляет проблемы для этих животных, которые живут в тесноте и часто взаимодействуют с другими видами, включая людей.

Исследовательская группа, возглавляемая г-жой Плимптон и доктором Марией Дюк-Вассер из эко-эпидемиологической лаборатории Колумбийского университета, стремится понять риски передачи заболеваний между людьми, домашними животными и дикой природой в городских районах. Изучая патогены, переносимые городскими животными, они надеются защитить здоровье как людей, так и животных.

В ходе своего исследования команда обнаружила, что еноты на бруклинском кладбище Грин-Вуд страдали от вспышки собачьей чумы, потенциально смертельной болезни для енотов, скунсов и даже собак. Первоначально исследователи изучали коронавирусы, но наткнулись на эту вспышку случайно. Они секвенировали геномы образцов вируса, собранных у зараженных животных, чтобы понять, как болезнь распространилась по кладбищу.

Помимо конкретных вспышек, команда изучает более широкую картину передачи заболеваний в городе. Они собирают биологические образцы от различных городских животных, включая енотов, оленей, опоссумов, скунсов, кошек и землероек, чтобы изучить наличие патогенов и возможность их распространения.

Понимание взаимоотношений между людьми, животными и патогенами в городской среде имеет решающее значение для управления рисками заболеваний. Принимая меры по предотвращению взаимодействия между дикой природой и человеческими ресурсами, например, модифицируя мусорные баки и препятствуя кормлению бездомных кошек, города могут создать более здоровые границы с дикой природой.

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