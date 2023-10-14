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Редкое солнечное затмение «Огненное кольцо» восхищает зрителей в Америке

ByМамфо Брешиа

Октябрь 14, 2023
Редкое солнечное затмение «Огненное кольцо» восхищает зрителей в Америке

Миллионы людей по всей Америке с нетерпением ожидали наступления редкого «огненного кольца» затмения, во время которого Луна образует яркую, пылающую границу, двигаясь между Землей и Солнцем. Хотя наблюдение затмения зависело от ясного неба, многие города и национальные парки вдоль пути затмения были готовы к встрече большого количества людей.

В некоторых частях запада Соединенных Штатов Луна выровнялась идеально, создавая захватывающее зрелище. В Альбукерке, штат Нью-Мексико, где небесное событие совпало с международным праздником воздушных шаров, раздались аплодисменты тех, кому посчастливилось иметь беспрепятственный вид. Город обычно привлекает десятки тысяч зрителей и пилотов воздушных шаров со всего мира.

В отличие от полного солнечного затмения, во время кольцевого огненного затмения Луна не полностью закрывает Солнце. Вместо этого он оставляет яркую, пылающую границу. В национальном парке Брайс-Каньон на юге штата Юта любители затмений вышли на тропы перед восходом солнца и стали свидетелями крошечных огней вдоль долины красных скал худу.

Все затмение, с момента, когда Луна начинает закрывать Солнце, до его возвращения в нормальное состояние, длится два с половиной-три часа. Это конкретное затмение было видно лишь время от времени в Юджине, штат Орегон, поскольку облачность иногда закрывала обзор. Однако следующее полное солнечное затмение в апреле пересечет Соединенные Штаты в противоположном направлении.

Хотя зрители на восточном побережье ожидали увидеть меньшую часть этого события, а в некоторых районах, таких как Нью-Йорк, можно было увидеть только четверть затмения, многие все еще с нетерпением готовились наблюдать за небом. Следующее затмение «огненного кольца» должно состояться в октябре следующего года на самой южной оконечности Южной Америки.

источники:
– Делсия Лопес /The Monitor/AP
– Рик Боумер/AP
– Сара Диггинс/Остин American-Statesman/AP
– Эрик Гей/AP

By Мамфо Брешиа

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