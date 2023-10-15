Редкое затмение «Огненное кольцо» восхищает зрителей по всей Америке

Миллионы людей по всей Америке стали свидетелями редкого небесного явления, известного как затмение «огненное кольцо». Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна перемещается между Землей и Солнцем, создавая яркую и пылающую границу.

Хотя наблюдение затмения зависело от ясного неба, в некоторых частях запада Соединенных Штатов наблюдалось захватывающее зрелище, когда Луна расположилась и образовала знаковое кольцо. В Альбукерке были слышны аплодисменты зрителей, которые могли беспрепятственно наблюдать затмение. Это событие совпало с международным праздником воздушных шаров в городе, привлекшим тысячи посетителей со всего мира.

В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, огненное кольцо оставляет вокруг Луны яркую границу. Города и национальные парки вдоль пути затмения подготовились к наплыву посетителей, и многие энтузиасты затмения отправились в национальный парк Брайс-Каньон на юге Юты. Там вдоль известной тропы можно было увидеть крошечные огни, когда зрители ранним утром занимали свои любимые места.

Полное затмение, с момента, когда Луна начинает закрывать Солнце, до того, как оно вернется в нормальное состояние, длится около двух с половиной-трех часов в любом данном месте. В то время как в некоторых районах, таких как Юджин, штат Орегон, наблюдалась прерывистая видимость из-за облачности, зрители на восточном побережье приготовились увидеть четверть затмения в таких городах, как Нью-Йорк.

Следующее кольцевое огненное затмение произойдет в октябре следующего года на самой южной оконечности Южной Америки. Это напоминание об огромных и чудесных явлениях, которые происходят в нашем небе, очаровывая публику и вызывая трепет и любопытство.

[Источник: The Monitor, Austin American-Statesman, AP]