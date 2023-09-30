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Урожайная луна: захватывающее зрелище в небе

ByМамфо Брешиа

сентябрь 30, 2023
Урожайная луна: захватывающее зрелище в небе

На этой неделе наблюдатели неба со всего мира увидели завораживающее зрелище «Урожайной луны», одного из самых известных полнолуний в году. Помимо своей красоты, это полнолуние также заслужило титул «суперлуны», поскольку оно ознаменовало последнее из четырех суперлуний в 2023 году.

Что делает эту Урожайную Луну особенной, так это ее небесное положение, которое готовит почву для редкого кольцевого солнечного затмения, также известного как затмение «огненного кольца», которое состоится 14 октября. Это затмение будет видно в Соединенных Штатах, Центральной Америке, и Южная Америка.

Термин «суперлуна» относится к полнолунию, которое происходит, когда Луна находится в перигее, точке на своей орбите, ближайшей к Земле. Из-за слегка эллиптической формы орбиты Луна в перигее кажется на небе немного больше. Противоположная точка ее орбиты, наиболее удаленная от Земли, называется апогеем.

Когда перигей совпадает с полнолунием, апогей наступает в следующее новолуние или наоборот. Это означает, что, поскольку на этой неделе Урожайная Луна прошла относительно близко к Земле, в следующее новолуние 14 октября она отойдет относительно дальше.

Затмения происходят, когда орбитальный путь Луны пересекает эклиптику — видимый путь Солнца по нашему дневному небу. Во время предстоящего кольцевого солнечного затмения Луна будет казаться меньше на небе из-за того, что она находится в апогее. В результате он закроет только центр Солнца, создав кольцо вокруг Луны.

Важно отметить, что наблюдать затмение 14 октября следует только через очки солнечного затмения. Однако Урожайную Луну на этой неделе было совершенно безопасно наблюдать невооруженным глазом. Когда полная луна восходит или заходит, она приобретает потрясающий оранжевый оттенок из-за рэлеевского рассеяния, которое происходит, когда свет отклоняется от молекул в атмосфере Земли.

Следующее полнолуние, известное как «Луна Охотника», произойдет 28 октября. Хотя это полнолуние все еще сможет перехватить эклиптику из-за солнечного затмения, оно не войдет в более темную центральную тень Земли, то есть не покраснеет и не станет «Кровавой Луной». Следующая Кровавая Луна ожидается не раньше 2025 года.

Итак, следите за небом и наслаждайтесь этими небесными чудесами!

источники:
– WhenIsTheNextEclipse.com
– Полное руководство по великому североамериканскому затмению 8 апреля 2024 г.

By Мамфо Брешиа

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