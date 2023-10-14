Значение солнечного затмения в культурах коренных американцев

Предстоящее солнечное затмение вызвало большое ожидание во всем мире. Однако для коренных народов Северной, Центральной и Южной Америки это небесное событие имеет глубокое культурное значение. В частности, народность навахо подчеркнула торжественность и священность затмения.

Для народа навахо затмение рассматривается как конец цикла и момент, когда луна и солнце выстраиваются на одной линии. Он символизирует возрождение и объятия луны и солнца. Навахо верят, что во время затмения необходимо соблюдать определенные правила. Не рекомендуется смотреть на затмение, есть, пить, спать или заниматься физической активностью. Вместо этого людям рекомендуется сидеть дома и размышлять или молиться, принимая интимный и небесный момент.

Резервация навахо, крупнейшая в США, будет закрыта для посетителей во время затмения, чтобы жители могли оставаться дома с задернутыми шторами в тишине. Туристические компании, возглавляемые навахо, также прекратят свою деятельность во время этого явления. Эта приверженность культурному протоколу уникальна для народа навахо, но не разделяется всеми культурами коренных народов Америки.

Другие группы коренных народов используют эту возможность для передачи культурных учений и обеспечения того, чтобы молодые поколения изучали священные традиции. Распространяются истории и учения о затмении, предоставляя членам возможность соединиться со своим наследием и понять значение этого небесного выравнивания.

В то время как некоторые племена, такие как племена Кламат в Орегоне, участвуют в мероприятиях и фестивалях, связанных с затмением, другие в это время придерживаются традиционных обычаев. Например, в племени Маскоги (Крик) принято воздавать должное и хранить молчание во время затмения. Готовятся лекарства и исполняется танец дружбы, символизирующий единство луны и солнца.

Несмотря на культурное значение затмения в культурах коренных американцев, есть люди, которые не следуют этим традициям. Организации коренных народов, такие как Indigenous Life Ways, работают над информированием коренных народов о небесных событиях и сохранением традиционных знаний.

Солнечное затмение служит напоминанием о важности культурных традиций и глубоких связях коренных народов с миром природы. Это время размышлений, молитв и передачи священных учений будущим поколениям.

источники:

– «Нация навахо готовится к следующему затмению, размышляя над уроками последнего» – NPR

– «Культура навахо требует тишины и одиночества во время солнечного затмения» – Ассошиэйтед Пресс

– «Племя США проводят своих членов в ритуалах солнечного затмения» – The Huffington Post