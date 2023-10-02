Запуск астероидного зонда НАСА «Психика» задерживается из-за проблемы с двигателем

Астероидный зонд НАСА «Психея», запуск которого запланирован на 12 октября, был отложен на неделю из-за потенциально серьезной проблемы, обнаруженной в его двигателях. Проблема была обнаружена в ходе предполетных испытаний, где выяснилось, что настройки работы двигателей были неправильными. Анализ показал, что при запланированном уровне мощности более высокие температуры могут привести к повреждению. Однако для исправления потребовалась только обновленная таблица параметров, используемая бортовым компьютером зонда, дающая ему указание запускать двигатели на более низком уровне мощности. Хотя это приведет к увеличению времени маневрирования, это не повлияет на общую миссию.

Целью зонда «Психея» является необычный одноименный астероид, один из небольшого числа богатых металлами тел в поясе обломков между Марсом и Юпитером. Ученые полагают, что Психея могла быть остатком основного материала планетезимали, проливая свет на формирование и эволюцию каменистых планет в нашей Солнечной системе. Ожидается, что космический корабль достигнет пункта назначения летом 2029 года, преодолев расстояние в 2.2 миллиарда миль, и будет проводить наблюдения с близкого расстояния в течение двух лет.

Ранее миссия сталкивалась с задержками из-за отставания от графика разработки и тестирования программного обеспечения, а также плохой связи и недостаточного планирования и надзора. Однако недавняя проблема с двигателем была решена своевременно, что позволило избежать каких-либо потенциальных проблем во время миссии.

НАСА выразило благодарность за обнаружение проблемы с двигателем перед запуском, подчеркнув важность того, чтобы успешная миссия могла преодолеть препятствия. Обновленная дата запуска зонда «Психея» теперь назначена на 12 октября, с надеждой на успешное путешествие и ценную информацию о формировании скалистых планет нашей Солнечной системы.

источники:

– Запуск астероидного зонда НАСА «Психика» сталкивается с задержкой из-за проблемы с двигателем

– Источник изображения: НАСА.