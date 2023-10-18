Впечатляющее кольцевое солнечное затмение в октябре 2023 года.

На прошлой неделе граждане Соединенных Штатов стали свидетелями редкого небесного явления: небо украсило кольцевое солнечное затмение. Это явление возникает, когда происходит исключительно точное выравнивание Солнца, Луны и Земли, в результате чего тень Луны частично закрывает Солнце, оставляя вид огненного кольца. Затмение произошло 14 октября, и ряд штатов Северной Америки имел честь стать свидетелями этого впечатляющего зрелища.

Во время затмения, когда Луна находится в самой дальней от Земли точке или около нее (апогей), она не может полностью затмить Солнце. Это создает потрясающий визуальный эффект, поскольку внешние края Солнца остаются видимыми, образуя сияющее кольцо. С нашей точки зрения на Земле затмение было зрелищем, но оно было не менее впечатляющим, если смотреть из космоса.

Камера полихроматической визуализации Земли НАСА (EPIC), расположенная на борту Климатической обсерватории глубокого космоса, смогла запечатлеть изображение тени Луны, отбрасывающей тьму на значительную часть Северной Америки во время затмения. Этот снимок был сделан примерно в 10:28 по восточному стандартному времени и демонстрирует жуткую тьму, вызванную небесным расположением.

Хотя большая часть Соединенных Штатов смогла стать свидетелем частичной версии затмения, лишь узкая группа штатов имела привилегию пережить его во всем своем величии. «Путь кольцевидности», на котором затмение было видно в его беспрепятственной форме, начался в Орегоне на северо-западе США и продолжился на юго-запад через несколько штатов, в конечном итоге достигнув Мексиканского залива. Наблюдатели в центре этого пути имели возможность наблюдать затмение в течение примерно 4.5 минут, тогда как те, кто находился на его периферии, могли уловить лишь мимолетный проблеск, продолжавшийся несколько секунд.

Инструмент EPIC — это лишь один из инструментов наблюдения в Обсерватории глубокого космического климата, которая расположена в точке Лагранжа 1 — точке на орбите между Землей и Солнцем. Эта космическая метеостанция отслеживает изменения солнечного ветра и космической погоды, обеспечивая важное раннее предупреждение о геомагнитных бурях, которые потенциально могут нарушить работу электросетей, спутников и систем связи.

Это кольцеобразное солнечное затмение было поистине выдающимся событием, позволившим людям по всей Северной Америке восхищаться чудесами космоса. Фотографии и данные, собранные как с земли, так и из космоса, дают ценную информацию о расположении небесных тел и способствуют нашему пониманию космической погоды.

источники:

– НАСА.gov

– Космос.com