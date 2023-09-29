Миссия НАСА «Психика» отложена, запуск намечен на 12 октября

Долгожданная миссия НАСА «Психея», целью которой является изучение металлического астероида под названием «Психея», отложена на одну неделю. Первоначально запланированный к запуску 5 октября 2023 года из Космического центра Кеннеди (KSC) во Флориде, теперь миссия состоится 12 октября 2023 года. Отсрочка позволит провести дальнейшие инспекции и проверки космического корабля и его инструментов.

Новая дата запуска, назначенная на 10:16 утра по восточному времени, предоставит команде НАСА достаточно времени для завершения необходимых проверок параметров, используемых для управления двигателями космического корабля «Психея» на холодном азоте. Эти проверки имеют решающее значение для успеха миссии, поскольку они поддерживают научные, энергетические, тепловые, ориентацию космического корабля, управление импульсом и другие требования миссии.

Астероид Психея, в настоящее время вращающийся вокруг Солнца между Марсом и Юпитером, представляет большой научный интерес. НАСА считает, что его никель-железное ядро ​​сыграло жизненно важную роль в формировании нашей Солнечной системы. Миссия «Психея» направлена ​​на изучение состава, топографии и гравитации астероида. Для достижения этой цели миссия будет использовать различные научные инструменты, в том числе мультиспектральный формирователь изображения, магнитометр, а также измеритель гамма-излучения и нейтронов.

Кроме того, миссия «Психея» испытает новую революционную технологию лазерной связи под названием Deep Space Optical Communication (DSOC). Разработанный Лабораторией реактивного движения, DSOC обеспечивает более эффективную связь в дальнем космосе за счет кодирования данных в фотонах инфракрасного диапазона. Эта технология потенциально может значительно сократить время, необходимое для передачи данных между Землей и дальним космосом.

Отложенная дата запуска позволяет НАСА гарантировать выполнение всех требований для успешной миссии. Окно запуска останется открытым с 12 по 25 октября, предоставляя широкие возможности для успешного запуска.

Определения:

1. Falcon Heavy: мощная ракета многоразового использования, разработанная SpaceX для полетов тяжелых грузов.

2. Двигатели на холодном газе: небольшие ракетные двигатели, использующие сжатый газ, например азот, для маневрирования космических кораблей.

3. Мультиспектральный формирователь изображений: камера, способная захватывать изображения в различных длинах волн света для предоставления различных типов научных данных.

Источники: НАСА, Лаборатория реактивного движения.