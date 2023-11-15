На Солнце обнаружено излучение, подобное сиянию: проливает свет на звездные магнитные процессы

Ученые сделали удивительное открытие, обнаружив свечение, похожее на полярное сияние, в атмосфере нашего Солнца. Группа астрономов под руководством Сиджи Ю из Технологического института Нью-Джерси наблюдала тип длительного радиоизлучения вокруг солнечного пятна, расположенного на высоте примерно 40,000 25,000 километров (XNUMX XNUMX миль) над солнечной фотосферой. Это уникальное явление напоминает завораживающие полярные сияния, наблюдаемые на нашей планете.

В отличие от кратковременных всплесков солнечной радиационной активности, которые обычно длятся всего несколько минут или часов, это конкретное излучение сохранялось более недели. Команда считает, что это открытие может изменить наше понимание звездных магнитных процессов и открыть новое понимание магнитного поведения Солнца.

Полярные сияния с их очаровательными волнообразными огнями свойственны не только Земле. Они были обнаружены на всех крупных планетах нашей Солнечной системы и даже на четырех галилеевых спутниках Юпитера. Полярные сияния образуются, когда солнечные частицы захватываются линиями магнитного поля, что приводит к ускорению их энергии. Когда эти заряженные частицы взаимодействуют с атомами и молекулами в атмосфере, они создают светящееся изображение.

Обычно видимый свет ассоциируется с полярными сияниями, но в этих излучениях есть и радиокомпонент. Радиополярные сияния, наблюдаемые вблизи солнечного пятна, имеют сходство с полярными сияниями, наблюдаемыми по всей Солнечной системе. Хотя Солнце уже излучает радиоволны посредством различных процессов, это излучение над пятном представляет собой новый аспект солнечной радиоактивности.

Солнечные пятна — это временные темные и прохладные области на поверхности Солнца, вызванные мощными магнитными полями, удерживающими солнечную плазму. Солнце, будучи средой с высоким содержанием частиц, обеспечивает идеальные условия для ускорения солнечных частиц магнитным полем, происходящего в гораздо больших масштабах, чем магнитное поле Земли.

Всесторонний анализ, проведенный Ю и ее командой, показывает, что выбросы, вероятно, производятся процессом электронно-циклотронного мазера (ECM). Этот механизм включает в себя энергичные электроны, захваченные в сближающихся геометриях магнитного поля, встречающиеся преимущественно в более холодных и сильно магнитных областях солнечных пятен.

Интересно, что открытие полярных радиосигналов характерно не только для нашего Солнца. Несколько лет назад ученые обнаружили аналогичные выбросы от других звезд, которые были связаны с наличием экзопланет. Однако из-за нашей близости к Солнцу у нас больше шансов наблюдать эти слабые выбросы типа полярных сияний, которые могут остаться незамеченными на далеких звездах.

Это новаторское открытие дает ценную информацию о взаимодействии между энергичными частицами и магнитными полями в системах, которые обладают долгоживущими солнечными пятнами. Исследователи стремятся изучить архивные данные, чтобы найти доказательства предыдущих случаев подобных полярным сияниям выбросов во время солнечной активности.

Разгадывая загадку энергетических частиц и магнитных полей, ученые надеются получить более глубокое понимание не только нашего Солнца, но и далеких звезд и их магнитного поведения. Это открытие открывает новые возможности для изучения магнитной активности звезд и поведения звездных пятен за пределами нашей Солнечной системы.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что ученые открыли о Солнце?

Ответ: Ученые обнаружили в атмосфере Солнца свечение, похожее на полярное сияние, напоминающее завораживающие полярные сияния, наблюдаемые на Земле.

Вопрос: Как долго длилась уникальная эмиссия?

Ответ: В отличие от типичных солнечных радиовсплесков, продолжающихся несколько минут или часов, это излучение продолжалось более недели.

Вопрос: Что вызывает полярные сияния?

Ответ: Полярные сияния образуются, когда солнечные частицы захватываются линиями магнитного поля и взаимодействуют с атомами и молекулами в атмосфере, создавая светящееся изображение.

Вопрос: Есть ли на других небесных телах полярное сияние?

Ответ: Да, полярные сияния наблюдались на всех крупных планетах Солнечной системы и даже на спутниках Юпитера.

Вопрос: Какое значение имеет это открытие?

Ответ: Это открытие дает новое понимание звездных магнитных процессов и открывает возможности для изучения магнитной активности далеких звезд.