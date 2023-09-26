Ученые секвенировали РНК вымершего тасманского тигра, открывая путь к возрождению утраченных видов

Ученые из Стокгольмского университета добились крупного прорыва, успешно восстановив и секвенировав РНК вымершего вида — тасманского тигра. Это новаторское достижение породило надежду на потенциальное воскрешение животных, которые когда-то считались потерянными навсегда.

До сих пор считалось, что извлечение и секвенирование РНК вымершего вида невозможно. Профессор Марк Фридлендер, доцент кафедры молекулярной биологии Стокгольмского университета, отметил, что люди не верят, что это возможно. Однако это новое достижение доказало обратное.

Исследовательская группа под руководством профессора Лава Далена смогла секвенировать молекулы РНК 130-летнего экземпляра тасманского тигра, который хранился при комнатной температуре в шведском Музее естественной истории. Затем им удалось реконструировать РНК из кожи и скелетных мышц вымершего животного.

РНК — это важнейшая молекула, которая переносит генетическую информацию от генома к остальной части клетки, инструктируя ее, что делать. Профессор Дален объяснил, что понимание ДНК и РНК имеет важное значение, когда речь идет о воскрешении вымерших животных. ДНК стабильна и хорошо сохраняется с течением времени, но РНК весьма преходяща и легко разрушается. Секвенирование РНК дает ценную информацию об активности и регуляции генов, которую не может раскрыть сама ДНК.

Исследователи также обнаружили пару новых генов посредством анализа РНК тасманского тигра, что было бы невозможно сделать только с помощью анализа ДНК. Это указывает на важность изучения РНК для понимания биологии и функциональности вымерших видов.

Последний известный живой тасманийский тигр умер в неволе в 1936 году. Этот вид был объявлен вредителем после европейской колонизации Австралии, в результате чего за каждое убитое животное была назначена награда. Из-за относительно сохранившейся естественной среды обитания на Тасмании усилия по возвращению тасманского тигра путем воскрешения были сосредоточены на этом виде.

Однако следует учитывать этические последствия воскрешения вымерших животных. Фридлендер признал, что возвращение тасманского тигра, в вымирании которого люди сыграли свою роль, можно рассматривать как исправление нашего вмешательства. Исследователи полагают, что результаты их исследования также могут способствовать нашему пониманию пандемий, особенно РНК-вирусов.

Анализируя РНК останков диких животных, хранящихся в музейных коллекциях, исследователи могут получить ценную информацию о природе и происхождении прошлых пандемий, включая испанский грипп и недавнюю пандемию COVID-19. Это исследование открывает новые возможности использования музейных коллекций для изучения РНК и потенциального предотвращения будущих пандемий.

В заключение отметим, что успешное секвенирование РНК вымершего тасманского тигра представляет собой значительный шаг вперед в генетических исследованиях. Это дает новую надежду на воскрешение других исчезнувших видов и подчеркивает важность изучения РНК для понимания биологии и функциональности вымерших животных. Более того, этот прорыв может пролить свет на происхождение и природу пандемий путем анализа РНК останков диких животных, хранящихся в музейных коллекциях.

источники:

- Новости CBS