CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Ученые секвенировали РНК вымершего тасманского тигра, открывая путь к возрождению утраченных видов

ByМамфо Брешиа

сентябрь 26, 2023
Ученые секвенировали РНК вымершего тасманского тигра, открывая путь к возрождению утраченных видов

Ученые из Стокгольмского университета добились крупного прорыва, успешно восстановив и секвенировав РНК вымершего вида — тасманского тигра. Это новаторское достижение породило надежду на потенциальное воскрешение животных, которые когда-то считались потерянными навсегда.

До сих пор считалось, что извлечение и секвенирование РНК вымершего вида невозможно. Профессор Марк Фридлендер, доцент кафедры молекулярной биологии Стокгольмского университета, отметил, что люди не верят, что это возможно. Однако это новое достижение доказало обратное.

Исследовательская группа под руководством профессора Лава Далена смогла секвенировать молекулы РНК 130-летнего экземпляра тасманского тигра, который хранился при комнатной температуре в шведском Музее естественной истории. Затем им удалось реконструировать РНК из кожи и скелетных мышц вымершего животного.

РНК — это важнейшая молекула, которая переносит генетическую информацию от генома к остальной части клетки, инструктируя ее, что делать. Профессор Дален объяснил, что понимание ДНК и РНК имеет важное значение, когда речь идет о воскрешении вымерших животных. ДНК стабильна и хорошо сохраняется с течением времени, но РНК весьма преходяща и легко разрушается. Секвенирование РНК дает ценную информацию об активности и регуляции генов, которую не может раскрыть сама ДНК.

Исследователи также обнаружили пару новых генов посредством анализа РНК тасманского тигра, что было бы невозможно сделать только с помощью анализа ДНК. Это указывает на важность изучения РНК для понимания биологии и функциональности вымерших видов.

Последний известный живой тасманийский тигр умер в неволе в 1936 году. Этот вид был объявлен вредителем после европейской колонизации Австралии, в результате чего за каждое убитое животное была назначена награда. Из-за относительно сохранившейся естественной среды обитания на Тасмании усилия по возвращению тасманского тигра путем воскрешения были сосредоточены на этом виде.

Однако следует учитывать этические последствия воскрешения вымерших животных. Фридлендер признал, что возвращение тасманского тигра, в вымирании которого люди сыграли свою роль, можно рассматривать как исправление нашего вмешательства. Исследователи полагают, что результаты их исследования также могут способствовать нашему пониманию пандемий, особенно РНК-вирусов.

Анализируя РНК останков диких животных, хранящихся в музейных коллекциях, исследователи могут получить ценную информацию о природе и происхождении прошлых пандемий, включая испанский грипп и недавнюю пандемию COVID-19. Это исследование открывает новые возможности использования музейных коллекций для изучения РНК и потенциального предотвращения будущих пандемий.

В заключение отметим, что успешное секвенирование РНК вымершего тасманского тигра представляет собой значительный шаг вперед в генетических исследованиях. Это дает новую надежду на воскрешение других исчезнувших видов и подчеркивает важность изучения РНК для понимания биологии и функциональности вымерших животных. Более того, этот прорыв может пролить свет на происхождение и природу пандемий путем анализа РНК останков диких животных, хранящихся в музейных коллекциях.

источники:
- Новости CBS

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев