Взгляд на Марс: ученые наблюдают зеленое ночное свечение на Красной планете

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) сделали революционное открытие во время изучения Марса. Они обнаружили мягкое зеленое свечение в ночном небе Красной планеты, которое действительно можно увидеть человеческим глазом. Это удивительное наблюдение было сделано в ходе миссии ExoMars Trace Gas Orbiter ЕКА, которая в настоящее время находится на орбите Марса.

В отличие от предыдущих наблюдений ночного свечения на Марсе, именно это свечение видно в оптическом спектре. Свет особенно ярок в полярных регионах, что заставляет ученых полагать, что его могут увидеть исследователи-люди, если ночное небо Марса очищено от облаков. Это открытие вызвало значительное волнение среди исследователей, поскольку оно предполагает новые возможности и проблемы для будущих миссий на Марс.

Открытие этого зеленого ночного свечения дополняет наши существующие знания об атмосферных явлениях в Солнечной системе. Ранее ученые наблюдали на Марсе инфракрасное и ультрафиолетовое ночное свечение, а также видимое дневное свечение, вызванное поглощением солнечной радиации в атмосфере. Однако это первый случай, когда спектр ночного свечения наблюдался в видимой области.

Группа ученых под руководством ученого-планетолога Жан-Клода Жерара из Льежского университета в Бельгии проанализировала данные орбитального аппарата Trace Gas Orbiter, которые указали на признаки ночного свечения в видимом ультрафиолетовом диапазоне. Ночное сияние наблюдалось во время марсианской зимы на южном полюсе, на высоте от 40 до 60 километров (от 25 до 37 миль). Они объяснили это явление выбросом дикислорода (O2), возникшим в результате соединения атомов кислорода, перенесенных солнечным марсианским днем.

Последствия этого открытия глубоки. Он не только предоставляет уникальную возможность для будущих исследований и наблюдений за марсианской атмосферой, но также служит индикатором атмосферной циркуляции, химии и процессов. Изучая состав тонкой атмосферы Марса, ученые надеются разгадать тайны ее эволюции, например, почему и куда исчезла остальная часть атмосферы.

Это революционное открытие открывает новую сферу возможностей для понимания Марса и его уникальных характеристик. Это приближает нас на один шаг к раскрытию тайн Красной планеты и разжигает наше любопытство по поводу потенциала исследования человеком в будущем.

Часто задаваемые вопросы

Что ученые наблюдали на Марсе?

Ученые наблюдали мягкое зеленое свечение в ночном небе Марса, видимое невооруженным глазом. Это явление, известное как ночное свечение, было обнаружено миссией ExoMars Trace Gas Orbiter.

Почему это открытие важно?

Открытие ночного свечения в видимом спектре на Марсе является беспрецедентным. Он открывает новые возможности для изучения и понимания марсианской атмосферы и ее уникальных характеристик.

В чем причина зеленого ночного свечения на Марсе?

Зеленое ночное свечение на Марсе является результатом объединения атомов кислорода в дикислород (O2), перенесенных из солнечного марсианского дня, и при этом испускающего свечение.

Что мы можем узнать, изучая марсианскую атмосферу?

Изучение марсианской атмосферы может дать ценную информацию о ее циркуляции, химии и процессах. Кроме того, понимание состава атмосферы Марса может помочь ученым разгадать тайны его эволюции и потери остальной части его атмосферы.