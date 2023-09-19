РНК, обнаруженная у вымершего тасманского тигра, активизирует усилия в исследованиях по воскрешению вымирания

Ученые извлекли РНК из тасманского тигра, также известного как тилацин, которая хранится в музее в Стокгольме с 1891 года. Хотя экстракция ДНК из древних животных и растений проводилась и раньше, это первый случай, когда РНК была успешно восстановлен из вымершего вида. РНК, как и ДНК, представляет собой биомолекулярную молекулу, присутствующую во всех живых клетках и отвечающую за перенос генетической информации и синтез белков. Способность извлекать, секвенировать и анализировать старые РНК потенциально может помочь в воссоздании вымерших видов и в понимании прошлых вирусных пандемий.

Тасманийский тигр был высшим хищником, который когда-то бродил по австралийскому континенту и прилегающим островам. Прибытие людей в Австралию привело к исчезновению этого вида, а европейские колонизаторы в 18 веке еще больше способствовали его исчезновению. Исследование гибели тасманского тигра считается одним из наиболее хорошо задокументированных случаев вымирания, вызванного деятельностью человека.

Обнаруженная РНК дает представление о биологии и регуляции метаболизма тасманийского тигра до его исчезновения. Понимание набора генов и активности генов вымерших видов имеет решающее значение для их воссоздания. Хотя возможность воскрешения вымерших видов с помощью редактирования генов живых родственников по-прежнему вызывает скептицизм, приветствуются дальнейшие исследования биологии этих вымерших животных.

Обнаружение РНК из останков тасманского тигра удивило ученых, поскольку РНК обычно считается менее стабильной, чем ДНК, и считалось, что она имеет короткую продолжительность жизни. Высушенное состояние останков в Шведском музее естественной истории с сохранившимися кожей, мышцами и костями, вероятно, способствовало сохранению РНК.

Это исследование открывает новые возможности в области воскрешения и проливает свет на биологию вымерших видов. Хотя воссоздание вымерших видов остается сложной задачей, понимание их генетического состава и биологических процессов имеет важное значение для усилий по сохранению и извлечения уроков из прошлых вымираний.

источники:

– «РНК извлечена из вымершего тасманского тигра» – Reuters

– «Что такое РНК?» – Национальный институт исследования генома человека

– «Что такое ДНК?» – Национальный институт исследования генома человека