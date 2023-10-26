Новый взгляд на солнечное затмение: данные радионаблюдений

В то время как большинство калифорнийцев наслаждались частичным солнечным затмением 14 октября, исследователи из Радиообсерватории Оуэнс-Вэлли (OVRO) применили другой подход. Используя свою модернизированную длинноволновую решетку (OVRO-LWA), они получили уникальное изображение «радиозатмения», которое проливает свет на солнечную корону и связанные с ней явления.

Традиционно солнечные затмения наблюдаются в видимом свете, но OVRO-LWA измерил радиоволны в диапазоне от 20 до 88 мегагерц (МГц), чтобы создать изображение затмения в другом электромагнитном спектре. Полученное изображение, которое можно увидеть на видео ниже, показывает расположение Луны, представленное пунктирными линиями, а видимый лимб Солнца - сплошными линиями. Примечательно, что видео также фиксирует искажения, вызванные солнечной ионосферой, создавая эффект ряби, аналогичный наблюдению за солнцем через рябь на поверхности воды.

Радиоволны, выходящие за край Солнца на изображении, излучаются его короной, создавая поразительный эффект «огненного кольца» даже за пределами пути полного кольцевого затмения. Эта уникальная перспектива дает ученым возможность изучать расширенную солнечную корону с беспрецедентным разрешением в радиодиапазоне.

Бин Чен, солнечный астрофизик и доцент Технологического института Нью-Джерси (NJIT), который является одним из руководителей исследований Солнца OVRO-LWA, подчеркнул важность этого наблюдения. Используя край Луны как движущееся «острие ножа», можно значительно повысить эффективное угловое разрешение солнечной короны.

Модернизация OVRO-LWA, поддержанная Национальным научным фондом, позволила телескопу исследовать небо быстрее, чем любой другой радиотелескоп, работающий на частотах ниже 100 МГц. Этот мощный инструмент позволяет осуществлять непрерывный мониторинг неба, предоставляя ценную информацию о различных астрономических явлениях, включая корональные выбросы массы близлежащих звезд, магнетизм экзопланет и раннюю Вселенную.

Благодаря своей способности захватывать радиоизображения солнечного затмения, OVRO-LWA предлагает свежий и ценный взгляд на нашу ближайшую звезду, открывая новые возможности для научных исследований и понимания.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое длинноволновая решетка (LWA)?

Long Wavelength Array (LWA) — радиотелескоп, предназначенный для наблюдения и изучения небесных объектов на длинных волнах, от десятков до сотен метров. Он способен улавливать радиоволны, излучаемые различными астрономическими источниками, что позволяет получить уникальную информацию о Вселенной.

Что такое солнечная корона?

Корона — это самая дальняя область солнечной атмосферы, простирающаяся на миллионы километров в космос. Он состоит из чрезвычайно горячих ионизированных газов, которые во время солнечного затмения становятся видимыми в виде слабого жемчужно-белого свечения, окружающего затемненный диск Солнца.

Почему важны радионаблюдения затмений?

Радионаблюдения затмений дают ученым другой взгляд на солнечную корону и связанные с ней явления. Изучая излучение радиоволн короны, исследователи могут получить представление о ее динамике, магнитных полях и других свойствах, которые нелегко наблюдать с помощью традиционных наблюдений в видимом свете. Эти уникальные перспективы расширяют наше понимание Солнца и его влияния на Солнечную систему.