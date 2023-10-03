Будьте готовы к следующему солнечному затмению «огненного кольца» на острове Пасхи

Менее чем через пару недель Соединенные Штаты переживут долгожданное солнечное затмение. Однако охотники за затмениями уже нацелились на следующее небесное событие. Ровно через 365 дней, 2 октября 2024 года, кольцевое солнечное затмение, также известное как «огненное кольцо», украсит небо над островом Пасхи, или Рапа-Нуи, как его называют на местном уровне.

Остров Пасхи, расположенный примерно в 2,300 милях от побережья Чили, представляет собой небольшой отдаленный остров площадью всего 63 квадратных мили. Предстоящее солнечное затмение станет примечательным событием, учитывая, что подобное явление произойдет здесь уже второй раз за 14 лет. Предыдущее полное солнечное затмение, произошедшее 11 июля 2010 года, заворожило наблюдателей, когда оно пронеслось по острову.

Подобно предстоящему затмению в Соединенных Штатах, событие на острове Пасхи также будет явлением «огненного кольца». Нетерпеливые охотники за затмениями по всему миру уже готовятся к возможности стать свидетелями этого уникального зрелища среди Моаи, знаменитых каменных статуй культуры Рапа-Нуи.

Однако добраться до острова Пасхи для участия в этом впечатляющем событии может оказаться непросто. Патрик Пуитевен, британский охотник за затмениями, который пережил более 50 солнечных затмений, выразил свое волнение, но упомянул о проблемах с поиском жилья для затмения 2010 года из-за высокого спроса. К сожалению, он оказался на другом острове. Пойтевин имеет богатый опыт наблюдения за солнечными затмениями в отдаленных местах и ​​недавно сделал завораживающее изображение солнечной хромосферы, ее красочного второго слоя, стоя за пределами пути тотальности в Косраэ, Микронезия.

Другой бесстрашный охотник за затмениями, Ларри Стивенс из Де-Мойна, штат Айова, также планирует стать свидетелем «огненного кольца» на острове Пасхи. Стивенс, опытный фотограф солнечных затмений, не смог принять участие в мероприятии 2010 года из-за взвинчивания цен и отмены рейсов. Имея за плечами 19 полных солнечных затмений, три кольцевых и семь частичных, Стивенс очень хочет увидеть свое первое кольцевое затмение за рубежом.

Различные туроператоры по наблюдению затмений, такие как Sky & Telescope, TravelQuest и AstroTrails, предлагают организованные поездки для энтузиастов, которые хотят стать свидетелями солнечного затмения «огненного кольца» на острове Пасхи. Помимо острова Пасхи, событие также будет видно из южной Патагонии, Чили и Аргентины.

Если вы планируете стать свидетелем этого небесного зрелища, будьте в курсе вариантов поездок и проживания, следуя за редактором WhenIsTheNextEclipse.com, известным экспертом по затмениям, который выпустил «Полное руководство по великому североамериканскому затмению» от 8 апреля 2024 года.

источники:

– «Охотники за затмениями готовятся к следующему «огненному кольцу» на острове Пасхи», Джейми Картер