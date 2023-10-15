Будущий суперконтинент: Пангея Ультима

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Geosciences, изучает формирование будущего суперконтинента под названием Пангея Ультима, которое, по оценкам, произойдет через 250 миллионов лет. Исследование, проводимое Бристольским университетом, направлено на понимание потенциальных изменений климата, которые могут произойти в результате естественных процессов, а не антропогенного изменения климата.

Согласно исследованию, формирование Пангеи Ультима приведет к экстремальным температурам, что сделает новый суперконтинент непригодным для жизни млекопитающих. Два ключевых фактора способствуют резкому повышению температуры. Во-первых, слияние всех континентов в результате тектонической активности усилит вулканизм. Хотя вулканы обычно действуют как регуляторы температуры, выделяя углекислый газ и естественным образом нагревая планету, чрезмерный вулканизм приведет к высокому уровню углекислого газа и последующему повышению температуры. Во-вторых, по мере старения Солнца оно будет излучать больше энергии и тепла, что еще больше усилит повышение температуры на Земле.

Исследователи использовали компьютерные климатические модели для моделирования условий окружающей среды Пангеи Ультима, включая влажность, дождь, ветер и температуру. Их результаты показывают, что лишь небольшая часть, от 8 до 16 процентов, суши Pangea Ultima останется пригодной для обитания млекопитающих. Исследование прогнозирует температуру в диапазоне от 40 до 50 градусов по Цельсию и высокий уровень влажности. Такие условия сделают невозможным выживание млекопитающих, включая человека, из-за их неспособности охлаждать свое тело посредством потоотделения.

Важно отметить, что на протяжении всей истории Земли существовало несколько суперконтинентов. Пангея, самый молодой суперконтинент, является самым известным. Образование суперконтинентов является результатом тектоники плит, когда поверхность Земли разделяется на плиты, которые сталкиваются и погружаются в течение длительных периодов времени.

Хотя Pangea Ultima представляет потенциально мрачное будущее, она служит напоминанием о сложном и постоянно меняющемся климате Земли. Понимание влияния природных процессов на изменение климата может дать представление о будущих сценариях. Дальнейшие исследования суперконтинентов продолжат проливать свет на обитаемость нашей планеты в ближайшие годы и десятилетия.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience Бристольского университета (URL-адреса не указаны)

– Источники видео, встроенные в оригинальную статью (URL-адреса не указаны)