Разрушительное воздействие пожаров на Пантанал в 2020 году

Пантанал, признанный крупнейшим тропическим пресноводным водно-болотным угодьем и критически важной точкой биоразнообразия, в 2020 году пережил сильные пожары. Пожары уничтожили примерно 30% бразильской части биома, что эквивалентно площади 44,998 14,307 квадратных километров. Это превышает предыдущие оценки, которые варьировались от 36,017 XNUMX км² до XNUMX XNUMX км².

Исследователи из Национального института космических исследований (INPE) в Бразилии использовали спутниковые изображения со спутника SENTINEL-2 Европейского космического агентства, чтобы точно оценить масштабы выгоревших территорий. Этот подход позволил достичь поразительной точности 96%, что намного превосходит другие спутниковые модели Пантанала. Результаты исследования помогут улучшить оценку следовых газов и аэрозолей, связанных со сжиганием биомассы.

Крайне важно оценить воздействие пожаров на экосистемы и биоразнообразие в чувствительных к климату регионах, таких как Пантанал, особенно учитывая потенциальное усиление засухи, вызванное Эль-Ниньо в этом году. Северная часть Пантанала и прилегающие районы бассейна Верхнего Парагвая могут стать более сухими и более уязвимыми к пожарам.

В исследовании подчеркиваются сильные стороны спутниковых изображений, предоставленных мультиспектральным прибором (MSI) на борту SENTINEL-2, в том числе его превосходное пространственное разрешение в 20 метров, которое дает подробную информацию о выгоревших территориях, и временное разрешение в 5 дней.

Пожарный кризис в Пантанале в 2020 году был в первую очередь вызван сильной засухой, и понимание влияния этих погодных явлений на биом и его биоразнообразие имеет важное значение для программ управления пожарами и смягчения их последствий. Эта информация может помочь экологическим агентствам и пожарным в определении приоритетных областей и действий по борьбе с пожарами или их контролю.

Последствия пожаров в Пантанале были значительными. В регионе обычно наблюдается высокий уровень воды в сезон дождей, но длительная засуха в 2019 году, за которой последовало ухудшение условий в 2020 году, привела к сокращению площади водной поверхности на 34% по сравнению со средним показателем. Совокупная выгоревшая площадь была на 200% больше, чем в среднем за многолетний период, при этом 35% выгорело впервые в зарегистрированной истории.

Экологические последствия пожаров были разрушительными, особенно для популяции ягуаров, крупнейшего вида кошачьих в Америке. Пожары уничтожили 45% предполагаемой популяции ягуаров, затронув 79% их ареала и 54% охраняемых территорий. По оценкам, в результате лесных пожаров погибло около 16 миллионов мелких животных и 944,000 XNUMX крупных животных.

Экономическая стоимость восстановления пострадавших территорий оценивается в 123 миллиона долларов США. Кроме того, в штатах Мату-Гросу и Мату-Гросу-ду-Сул увеличилось количество госпитализаций по поводу респираторных заболеваний, что еще раз подчеркивает вредное воздействие пожаров на здоровье человека.

Исследование подчеркивает необходимость постоянных усилий по повышению точности данных и получению более точных оценок, что позволит улучшить управление пожарами и охрану окружающей среды в Пантанале и других уязвимых регионах.