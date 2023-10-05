Астрономы обнаружили остатки исчезнувшей звезды с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба

Астрономы сделали потрясающее открытие с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Они нашли свидетельства исчезнувшей звезды, известной как N6946-BH1, которая в 2009 году претерпела период просветления, но вместо того, чтобы взорваться в сверхновую, она исчезла. Предыдущие попытки наблюдать звезду с помощью различных телескопов не увенчались успехом, но современные инструменты JWST обнаружили яркий инфракрасный источник, который, по-видимому, является остатками пылевой оболочки, окружающей исходное положение звезды.

Это новое открытие бросает вызов гипотезе о том, что N6946-BH1 после коллапса стала черной дырой, а не вызвала взрыв сверхновой. Команда, изучающая данные, собранные с помощью инструментов JWST NIRCam и MIRI, также обнаружила, что источником является не один оставшийся объект, а три различных источника. Это указывает на то, что прошлые наблюдения звезды представляли собой смесь этих трех источников из-за недостаточного разрешения предыдущих телескопов.

Альтернативное объяснение просветления 2009 года состоит в том, что оно было вызвано слиянием звезд. Казалось бы, яркая массивная звезда на самом деле была звездной системой, которая стала ярче, когда две звезды слились, а затем потускнела. Хотя данные склоняются в пользу модели слияния, астрономы не могут полностью исключить неудавшуюся модель сверхновой. Это открытие усложняет наше понимание сверхновых и образования черных дыр звездной массы.

Способность JWST различать несколько источников в галактике на расстоянии 22 миллионов световых лет впечатляет и дает надежду, что астрономы смогут наблюдать подобные звезды в будущем. Дальнейший сбор данных поможет подтвердить, являются ли эти события слияниями звезд или настоящими неудавшимися сверхновыми, что будет способствовать лучшему пониманию последних стадий эволюции звезд в черные дыры звездной массы.

Источник: Оригинальная статья, опубликованная Universe Today.