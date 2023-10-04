Генеральный директор Impulse Space Том Мюллер о SpaceX, орбитальном маневрировании и будущем космической логистики

В недавнем интервью Space.com Том Мюллер, основатель и генеральный директор Impulse Space, рассказал о своем пребывании в SpaceX, поделился уроками, извлеченными из опыта Илона Маска, и обсудил цели своего нового предприятия в сфере услуг космической логистики. .

Мюллер, известный аэрокосмический инженер, был лично нанят Илоном Маском в 2002 году для помощи в запуске SpaceX. Будучи первым сотрудником компании, Мюллер сыграл ключевую роль в разработке ракетного двигателя Merlin, который используется в ракете SpaceX Falcon 9 и ракете-носителе Falcon Heavy.

В конце 2020 года Мюллер покинул SpaceX и основал Impulse Space, калифорнийский стартап, занимающийся созданием аппаратов с точным орбитальным маневрированием для доставки полезной нагрузки последней мили на низкую околоземную орбиту (НОО). Космический корабль и двигательные установки компании Mira предназначены для доставки нескольких полезных грузов на индивидуальные орбиты за один запуск, что обеспечивает большую гибкость и эффективность орбитальной логистики.

Первая орбитальная миссия Impulse Space, LEO Express-1, запланирована на ноябрь 2022 года на борту совместной миссии SpaceX Transporter-9. Компания также планирует миссию на Марс с помощью Relativity Space в 2026 году.

В ходе интервью Мюллер рассказал, что на заре существования SpaceX очень немногие верили в идею многоразовых ракет и космических кораблей на Марс. Он напомнил о трудностях создания ракеты Falcon 1 и о грани банкротства компании. Однако настойчивость SpaceX окупилась, и ракета Falcon 9 теперь признана самым надежным и экономичным транспортным средством в истории.

Будучи руководителем разработки двигателя Merlin для Falcon, Мюллер назвал первый запуск Falcon Heavy в 2018 году и первую стыковку с Международной космической станцией выдающимися моментами в своей карьере. Он подчеркнул важность этих достижений для демонстрации возможностей ракетных технологий SpaceX.

Когда его спросили о целях Impulse Space, Мюллер выразил уверенность в потенциале космического корабля SpaceX, но признал проблемы, связанные с достижением более высоких энергетических орбит. Impulse Space стремится заполнить этот пробел, предоставив недорогие и эффективные космические корабли, которые могут облегчить путешествие на более высокие энергетические орбиты во внутренней солнечной системе.

Мюллер объяснил, что роль Impulse Space в орбитальной логистике заключается в индивидуальном размещении полезной нагрузки на разных орбитах. Благодаря способности перемещаться в трехмерном пространстве и обслуживать различные высоты, плоскости и требования к времени, Impulse Space стремится обеспечить оптимальное размещение полезной нагрузки каждого клиента. Компания также уделяет большое внимание исследованиям за пределами Земли, включая миссии на Луну и другие планеты.

В заключение отметим, что обширный опыт Тома Мюллера в SpaceX и его новое предприятие с Impulse Space демонстрируют его приверженность развитию ракетных двигателей и орбитального маневрирования. Благодаря инновационным технологиям и ориентации на клиентоориентированные решения, Impulse Space готова внести свой вклад в будущее космической логистики.

Определения:

– Ракетное движение: наука и технология приведения в движение ракет или других космических аппаратов для исследования космоса или других применений.

– Орбитальное маневрирование: изменение орбиты космического корабля или спутника с помощью двигательных установок для корректировки его скорости и траектории.

– Низкая околоземная орбита (НОО): область космического пространства вокруг Земли на высоте примерно от 160 до 2,000 километров (от 100 до 1,240 миль).

– Движение: действие или процесс движения или продвижения вперед, особенно с использованием источника энергии для движения или мощности.

источники:

– Космос.com

– Импульсное пространство