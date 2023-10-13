Повышение эффективности люминесценции и термической стабильности люминофоров, излучающих в ближнем ИК-диапазоне

Светоизлучающие диоды с люминофорным преобразованием (PC-LED), излучающие в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR), привлекли внимание в новых областях технологий, таких как ночное видение и биовизуализация. Однако разработка этих ПК-светодиодов столкнулась с проблемами из-за отсутствия высокоэффективных люминофорных материалов, излучающих в ближнем ИК-диапазоне, которые могут возбуждаться синим светом. Одним из перспективных типов материалов для решения этих задач являются гранаты типа A3B2C3O12, которые обладают перестраиваемой структурой и компактной скоординированной средой.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Light: Science & Applications, ученые из Чанчуньского института прикладной химии и Китайского университета геонаук сообщили о стратегии одновременного улучшения эффективности люминесценции и термической стабильности излучающего в ближнем ИК-диапазоне Ca3Y2-2x(ZnZr)xGe3O12: Люминофоры хром-граната. Исследователи достигли этого, используя метод совместного замещения химических единиц, который привел лишь к небольшому сдвигу длины волны излучения.

Исследование показало, что эффективность и термическая стабильность люминофоров-гранатов, легированных Cr3+, зависят от таких факторов, как наличие ионов Cr4+, ​​поглощающих ближний ИК-излучение, и жесткость конструкции. Заменив [Zn2+–Zr4+] на [Y3+–Y3+], исследователи минимизировали присутствие ионов Cr4+ и способствовали созданию полезных центров эмиссии Cr3+, что привело к более высокой эффективности люминесценции.

Кроме того, введение звена [Zn2+–Zr4+] улучшило жесткость кристаллической структуры, что привело к превосходной термической стабильности. Разработанные люминофоры, излучающие в ближнем ИК-диапазоне, показали потенциальное применение в шифровании информации, визуализации биотканей и ночном видении.

Это исследование дает ценную информацию об оптимизации люминесцентных свойств люминофоров-гранатов, легированных Cr3+. Полученные результаты могут проложить путь для дальнейших исследований и разработки высокоэффективных люминофорных материалов, излучающих в ближнем ИК-диапазоне.

Ссылка:

Дунцзе Лю и др., Валентное преобразование и реконструкция сайтов в активированном хромом гранате, излучающем ближний инфракрасный диапазон, для одновременного повышения квантовой эффективности и термической стабильности, Свет: наука и приложения (2023). DOI: 10.1038/s41377-023-01283-3

источник:

Китайская академия наук