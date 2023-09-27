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Ученые разработали сверхширокополосный фотодетектор на основе скрученного двойного двухслойного графена

ByРоберт Эндрю

сентябрь 27, 2023
Ученые разработали сверхширокополосный фотодетектор на основе скрученного двойного двухслойного графена

Исследователи из ICFO и их коллеги разработали новый сверхширокополосный фотодетектор, использующий скрученный двойной двухслойный графен (TDBG). Это новое устройство способно эффективно обнаруживать свет в широком спектральном диапазоне, от дальнего терагерцового до ближнего инфракрасного диапазона. Фотодетектор устраняет необходимость во внешних электрических полях и обеспечивает масштабируемость для промышленного применения.

Традиционные матрицы фотопроводников на основе элементов теллурида ртути-кадмия в настоящее время используются для гиперспектральной визуализации, но они не эффективны во всем спектре и не способны обнаруживать терагерцовые длины волн. Напротив, TDBG имеет потенциал преодолеть эти ограничения и улучшить производительность и эффективность обнаружения света.

Исследователи изготовили устройства TDBG, повернув две стопки двухслойного графена на большой угол. Эти устройства создают собственное электрическое поле без необходимости использования дополнительных электродов, что делает их масштабируемыми для массового производства. Затем команда провела обширные эксперименты по изучению фотоответа и фотопроводимости TDBG.

Результаты показали, что сверхширокополосный фотодетектор TDBG обладает хорошей квантовой эффективностью, повышенной фотопроводимостью за счет межслойного экранирования и масштабируемостью без необходимости использования внешних затворов. Этот прорыв открывает возможности для широкого спектра применений, включая автономное вождение, мониторинг окружающей среды, здравоохранение, исследование космоса, сельское хозяйство и пищевую промышленность.

Это исследование подчеркивает потенциал скрученного двойного двухслойного графена как высокоэффективного и универсального материала для фотодетектирования.

источники:
– ИКФО/М. Чекканти

By Роберт Эндрю

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