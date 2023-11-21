Повышение естественной секвестрации углерода: роль качества воздуха

Новое исследование, проведенное исследовательской группой под руководством Научного института Карнеги, пролило свет на то, как загрязнение воздуха влияет на способность растений удалять углекислый газ из атмосферы посредством фотосинтеза. Результаты, опубликованные в «Записках Национальной академии наук», подчеркивают значительное влияние загрязнения твердыми частицами на продуктивность экосистем и подчеркивают потенциальные выгоды от улучшения качества воздуха.

Растения играют решающую роль в смягчении последствий изменения климата посредством фотосинтеза. Преобразуя солнечный свет в химическую энергию, они поглощают углекислый газ из воздуха и сохраняют его в виде биологического вещества. Однако аэрозольные частицы, образующиеся в результате деятельности человека, такой как поездки на работу и сжигание ископаемого топлива, могут ослабить этот жизненно важный процесс. Эти частицы не только способствуют ухудшению качества воздуха и проблемам со здоровьем человека, но также рассеивают или поглощают солнечный свет, подобно нахождению в тени, препятствуя росту растений.

Используя спутниковые измерения, исследователи наблюдали корреляцию между фотосинтетической активностью и аэрозольным загрязнением. Они обнаружили, что растения улавливают больше углерода по выходным и во время карантина из-за COVID-19, когда промышленное производство сокращается, а поездки на работу ограничены. Это говорит о том, что сокращение загрязнения твердыми частицами в течение недели потенциально может улучшить естественное поглощение углерода растениями.

По оценкам, если поддерживать уровень фотосинтетической активности в выходные дни, из атмосферы можно будет удалять от 40 до 60 мегатонн углекислого газа каждый год. Кроме того, такое сокращение загрязнения может повысить производительность сельского хозяйства без необходимости использования дополнительных земель. Эти выводы имеют важное политическое значение для правительств, стремящихся сократить загрязнение углекислым газом и достичь климатических целей.

Результаты исследования о недельном цикле фотосинтетической активности и его взаимосвязи с аэрозольным загрязнением дают новый взгляд на важность качества воздуха в усилении естественной секвестрации углерода. Улучшение качества воздуха не только приносит пользу здоровью человека, но и способствует борьбе с изменением климата. Это исследование подчеркивает необходимость дальнейших усилий по ограничению загрязнения твердыми частицами и приоритизации устойчивых методов, чтобы максимизировать потенциал растений в снижении выбросов углекислого газа.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое фотосинтез?

Фотосинтез – это процесс, посредством которого растения преобразуют солнечный свет в химическую энергию. Они поглощают углекислый газ из воздуха и используют его для производства углеводов и жиров, выделяя при этом кислород в качестве побочного продукта.

2. Как загрязнение воздуха влияет на фотосинтез?

Загрязнение воздуха, особенно загрязнение твердыми частицами, вызванное аэрозольными частицами, может препятствовать фотосинтезу. Эти частицы могут ухудшать качество воздуха, отрицательно влияя на здоровье растений и снижая их способность поглощать солнечный свет и эффективно осуществлять фотосинтез.

3. Как улучшение качества воздуха повлияет на секвестрацию углерода?

Улучшение качества воздуха может привести к увеличению связывания углерода растениями. По оценкам, за счет снижения загрязнения твердыми частицами в течение недели, аналогичного уровням, наблюдаемым в выходные дни, из атмосферы можно будет удалять от 40 до 60 мегатонн углекислого газа ежегодно, что поможет бороться с изменением климата.

4. Как это исследование способствует устойчивости сельского хозяйства?

Понимание влияния аэрозольного загрязнения на фотосинтез дает ценную информацию об устойчивости сельского хозяйства. Отдавая приоритет улучшению качества воздуха, можно повысить производительность сельского хозяйства без необходимости использования дополнительных земель, что согласуется с усилиями по сокращению выбросов углекислого газа и достижению нулевых выбросов в сельском хозяйстве.