Кошачье мурлыканье: объяснение механизма автопилота

Исследователи раскрыли секрет кошачьего мурлыканья. Оказывается, характерный звук издают мягкие подушечки голосовых связок кошки, известные как «мурлыкающие подушечки». Эти подушечки увеличивают плотность голосовых связок, заставляя их вибрировать медленнее, что приводит к низкому грохоту, который доставляет радость владельцам кошек.

Ранее учёные были озадачены тем, как кошки, несмотря на более короткие голосовые связки, умудряются издавать низкочастотные звуки, обычно издаваемые более крупными животными. Тем не менее, исследование, проведенное международной группой под руководством специалиста по голосу Кристиана Хербста, предполагает, что мурлыканье может быть пассивным аэродинамическим поведением, которое автоматически продолжается после того, как мозг посылает инициирующий сигнал, бросая вызов убеждению, что активные мышечные сокращения вызывают мурлыканье.

Вибрации голосовых связок, связанные с мурлыканьем, включают особый голосовой режим с длинным закрытым коэффициентом, аналогичный регистру «голосового сока» у человека. Вокальный фрай характеризуется низким скрипучим звуком, производимым за счет вибрации голосовых связок на очень низкой частоте. Подушечки мурлыкающих кошек у кошек функционируют аналогичным образом, позволяя им мурлыкать, несмотря на более короткие голосовые связки.

Коллагеновые и эластиновые волокна в соединительных тканях голосовых связок гасят высокие частоты кошачьих звуков, как у рычащих кошек. Эти структуры, диаметр которых может достигать 4 миллиметров, ранее были обнаружены у домашних кошек, но не изучались в отношении мурлыканья.

В ходе эксперимента исследователи удалили гортани умерших домашних кошек и сжали голосовые связки вместе, пропуская через них теплый и увлажненный воздух. Удивительно, но все восемь гортаней издавали мурлыкающий звук без каких-либо мышечных сокращений или нервных импульсов, что доказывает, что сокращение мышц не является необходимым для мурлыканья.

Хотя точная причина, по которой кошки мурлыкают, до сих пор остается загадкой, некоторые теории предполагают, что мурлыканье указывает на удовлетворенность и поощряет взаимодействие с людьми. Исследования также показывают, что мурлыканье может иметь целебные свойства.

Новообретенное понимание мурлыканья может привести к новому пониманию роли мурлыканья в здоровье и благополучии кошек. Это также может проложить путь к разработке технологий, имитирующих мурлыкающий звук, таких как успокаивающие устройства для кошек или новые методы лечения боли и беспокойства как у кошек, так и у людей.

Источник: Текущая биология.