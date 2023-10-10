О2-макроустройство: многообещающее решение для лечения диабета 1 типа

Диабет 1 типа представляет собой серьезную проблему в области медицины, поскольку традиционные методы лечения часто не могут полностью восстановить нормальную функцию инсулина. Идея трансплантации инсулин-продуцирующих клеток пациентам для решения этой проблемы теоретически кажется простой, но она осложняется иммунной системой организма, которая имеет тенденцию атаковать и разрушать эти трансплантированные клетки. Однако потенциальное решение может заключаться в O2-Macrodevice, имплантируемом биореакторе, производящем инсулин, разработанном факультетом химической инженерии Массачусетского технологического института.

Это устройство инкапсулирует островковые клетки, ответственные за выработку инсулина, внутри полупроницаемой мембраны. Это позволяет инсулину диффундировать в кровоток, а также позволяет глюкозе, которая регулирует выработку инсулина, проникать в островковые клетки. Однако ограничением этого метода инкапсуляции является отсутствие снабжения кислородом островковых клеток внутри капсулы, что имеет решающее значение для их жизнеспособности.

Чтобы решить эту проблему, O2-Macrodevice использует электролиз. В нем используется небольшая схема сбора энергии, которая генерирует кислород непосредственно из собственной интерстициальной воды пациента. Подавая ток через протонообменную мембрану, устройство расщепляет молекулы воды на молекулярный кислород, который поступает к островковым клеткам. Между тем, водород, образующийся в ходе этого процесса, безвредно рассеивается.

Предварительные исследования на мышах с диабетом показали многообещающие результаты. Мыши, которым имплантировали O2-Macrodevice, успешно поддерживали контролируемый уровень глюкозы в крови, тогда как у тех, кто получил имплантат с отключенными клетками, генерирующими кислород, уже через две недели наблюдалась гипергликемия. Это говорит о том, что устройство эффективно решает проблему снабжения кислородом, улучшая жизнеспособность имплантированных островковых клеток.

Кроме того, исследовательская группа O2-Macrodevice также рассмотрела методы массового производства, изучая способы изготовления клеточной камеры, необходимой для имплантата. Используя фотолитографию на стандартных кремниевых пластинах диаметром 150 мм, они открывают путь к потенциальному коммерческому производству этой технологии.

Хотя скептицизм понятен из-за предыдущих разочарований в разработке методов лечения искусственной поджелудочной железы, O2-Macrodevice предлагает новый подход, который может дать многообещающие результаты. Рассматривая диабет как инженерную задачу, специалисты здравоохранения могут найти инновационные решения для управления и потенциального лечения этого хронического заболевания.

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