Выявление трехмерной формы и динамики магнитных скирмионов в объемных материалах

Ученые из Национального института стандартов и технологий (NIST) совершили прорыв в понимании трехмерных форм и динамики небольших торнадообразных атомных магнитных структур, известных как скирмионы, в объемных материалах. Скирмионы могут произвести революцию в обработке и хранении информации, поскольку они требуют значительно меньше энергии по сравнению с нынешними методами.

Традиционная обработка двоичной информации основана на состояниях электрического заряда, которые генерируют сопротивление и тепло. Напротив, скирмионы предлагают более эффективное решение, манипулируя и сохраняя информацию в стабильных магнитных состояниях, используя спин (магнитную полярность) атомных частиц вместо электрического заряда. Эта область исследований известна как спинтроника.

Команда под руководством NIST сосредоточила свое внимание на магнитных скирмионах, которые естественным образом образуются в определенных атомных решетках из-за магнитных и электрических свойств окружающих атомов. Эти скирмионы обычно имеют размер от 20 до 200 нанометров.

Чтобы изучить трехмерную форму и динамику скирмионов, исследователи использовали нейтронную визуализацию и алгоритм реконструкции. Они создали объемные образцы, содержащие сложенные друг на друга скирмионные трубки, и направили на них нейтронный луч. Постепенно вращая образцы и комбинируя полученные «срезы», команда смогла создать трехмерное изображение скирмионных трубок.

Исследования показали, что скирмионные трубки в объемных материалах не образуют единообразной формы из-за дефектов и асимметрии решетки. Понимание этих эффектов и того, как манипулировать материалом для их контроля, имеет решающее значение для дальнейших исследований и потенциальных применений.

Результаты этого исследования открывают двери для использования скирмионов для более эффективной обработки и хранения информации. Разгадав тайны динамики скирмионов, ученые смогут открыть новые возможности для будущего спинтроники.

источник:

– Физика природы (2023 г.)

– НИСТ