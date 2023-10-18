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Новый взгляд на белки иммунной системы и потенциальные методы лечения заболеваний

ByРоберт Эндрю

Октябрь 18, 2023
Новый взгляд на белки иммунной системы и потенциальные методы лечения заболеваний

Исследователи из Института Бридж Центра конвергентных биологических наук Университета Южной Калифорнии в сотрудничестве с международными группами добились значительного прогресса в понимании некоторых белков иммунной системы. Исследование, опубликованное в журнале Cell, фокусируется на каскаде комплемента и его роли в нашем иммунном ответе.

Каскад комплемента представляет собой серию событий, которые активируются при обнаружении потенциальных угроз в организме. Этот процесс производит белки-мессенджеры C3a и C5a, которые затем активируют специфические рецепторы на клетках, вызывая внутренние сигналы. Однако механизмы действия этих рецепторов, особенно C5aR1, остаются неясными.

Используя криоэлектронную микроскопию, исследователи смогли получить подробные изображения этих рецепторов в действии. Эти изображения дают представление о том, как рецепторы взаимодействуют с молекулами, меняют форму при активации и передают сигналы внутри клетки.

Полученные результаты могут иметь потенциальное значение для разработки лекарств, нацеленных на эти рецепторы, для лечения ряда заболеваний, включая тяжелые случаи COVID-19, ревматоидный артрит, нейродегенеративные заболевания и рак. Это исследование дает всестороннее представление о важнейшем семействе рецепторов иммунной системы и закладывает основу для будущих исследований, направленных на использование силы естественной защиты нашего организма.

Поскольку мировое сообщество продолжает сталкиваться с болезнями, от которых страдают миллионы людей, понимание нюансов нашей иммунной системы становится все более важным. Это исследование способствует этому пониманию и открывает потенциальные возможности для инновационных вариантов лечения.

Источник: Ядав М.К., Махарана Дж., Ядав Р. и др. Молекулярные основы связывания, активации и передачи сигналов анафилатоксина на рецепторах комплемента. Клетка. 2023:S0092867423010747. дои: 10.1016/j.cell.2023.09.020

By Роберт Эндрю

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