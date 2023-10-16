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Новый короткометражный фильм «Один оборот в минуту» демонстрирует вдохновляющие исследования космоса

ByРоберт Эндрю

Октябрь 16, 2023
Новый короткометражный фильм «Один оборот в минуту» демонстрирует вдохновляющие исследования космоса

Недавно появился новый короткометражный фильм под названием «Один оборот в минуту», созданный аниматором и режиссером Эриком Вернквистом. Известный своими предыдущими работами над космическими концепциями, Вернквист отправляет зрителей в визуальное путешествие по различным областям Солнечной системы на борту космической станции SSPO Esperanta.

В фильме продемонстрированы потрясающие изображения различных небесных тел, включая Марс и Сатурн. Внимание к деталям поразительно: космическая станция спроектирована так, чтобы напоминать роскошный отель или круизный лайнер. На протяжении всего видео зрители видят великолепную гостиную и зеркальную стену, вызывающую чувство трепета и удивления.

Хотя фильм, несомненно, впечатляет, некоторые зрители отметили, что он отклоняется от точной физики. В частности, вращение внешнего пейзажа не совпадает с воздействием гравитации на объекты и людей внутри космической станции. Однако это незначительное несоответствие не умаляет общего величия и красоты, представленных в фильме.

Предыдущие работы Вернквиста, в том числе знаменитый видеоролик «Странники» с культовым закадровым голосом Карла Сагана, также очаровали публику вдохновляющим изображением освоения космоса. В фильме «Один оборот в минуту» Вернквист укрепляет свои позиции ведущего режиссера в области освоения космоса.

Пока фанаты с нетерпением ждут будущих проектов Вернквиста, его фильмы продолжают вдохновлять и переносить зрителей к достопримечательностям и чудесам Вселенной – местам, которые у них, возможно, никогда не будет возможности увидеть лично.

источники:

Эрик Вернквист – Один оборот в минуту

UT – Этот короткометражный фильм представляет собой потрясающий обзор освоения человеком космоса

UT – Миграция человека в космос НЕ так уж неизбежна, говорит новое исследование

UT – Новое видео заставит вас в восторге от встречи с Плутоном на New Horizons (как будто вы еще этого не сделали…)

By Роберт Эндрю

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