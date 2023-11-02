Красота городских огней из космоса

Паря высоко над Землей на борту Международной космической станции (МКС), астронавт Джасмин Могбели восхищалась захватывающими дух огнями городов северо-востока Соединенных Штатов. Со своей точки обзора на высоте 262 миль над штатом Мэн она сделала потрясающие снимки крупных городских районов, включая Лонг-Айленд, Нью-Йорк; Филадельфия, Пенсильвания; и Вашингтон, округ Колумбия

На фотографии запечатлено завораживающее зрелище: обширная освещенная сеть человеческой цивилизации, видимая из космоса. Он служит напоминанием о невероятных достижениях человечества, а также о красоте и взаимосвязанности нашего мира.

МКС, обращающаяся вокруг планеты каждые 90 минут, совершает 16 витков вокруг Земли за 24 часа. Это означает, что астронавты на борту за это время станут свидетелями 16 восходов и закатов. Такая быстрая смена дневных и ночных циклов демонстрирует потрясающий контраст между темнотой космоса и ярким светом, исходящим из наших городов.

Если вы очарованы космосом и хотите сами увидеть МКС, вы можете посетить веб-сайт Spot the Station, где вы найдете информацию о том, где в настоящее время находится МКС и когда она пройдет над вашим районом. Это невероятный опыт – наблюдать, как это рукотворное чудо путешествует по ночному небу, соединяя своим присутствием людей из разных уголков земного шара.

Изображение, сделанное астронавтом Жасмин Могбели, напоминает нам о силе человеческих достижений и о том, как наша цивилизация соткала гобелен света по всей Земле. Это свидетельство нашей изобретательности, прогресса и нашей безграничной способности исследовать и расширять границы.

Поэтому в следующий раз, когда вы окажетесь глядя на ночное небо, найдите минутку, чтобы оценить красоту городских огней, ярко сияющих из космоса, — свидетельства человеческого блеска и чудес нашего мира.

Часто задаваемые вопросы

1. На каком расстоянии от Земли находилась Международная космическая станция, когда была сделана фотография?

Астронавт Джасмин Могбели сделала фотографию с высоты 262 миль над штатом Мэн.

2. Сколько витков совершает Международная космическая станция за 24 часа?

МКС совершает 16 витков вокруг Земли за 24 часа.

3. Могу ли я увидеть Международную космическую станцию ​​со своего места?

Да, вы можете отслеживать местоположение МКС и узнавать, когда она будет видна в вашем районе, посетив веб-сайт Spot the Station.

4. Что символизирует изображение?

Изображение символизирует человеческие достижения, прогресс и взаимосвязь нашего мира через сеть городских огней, видимых из космоса.