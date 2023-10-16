Открытие радости боулдеринга: взгляд неспортсмена

Боулдеринг, форма скалолазания, которая происходит в закрытых помещениях по искусственным стенам без веревок и ремней безопасности, может показаться пугающим людям, не занимающимся спортом, таким как я. Однако, попробовав его в начале этого года, я быстро обнаружил, что боулдеринг доступен и доставляет удовольствие независимо от уровня способностей.

Когда я впервые вошел в боулдеринговый зал, я был ошеломлен видом опытных скалолазов, легко перемещающихся по стенам. Я сомневалась в своих силах, задаваясь вопросом, как я, писательница и домохозяйка-кошка, смогу выполнять такие физически трудные движения. Несмотря на мои сомнения, я решил попробовать.

При поддержке и поощрении моего парня и его опытного друга-альпиниста я начал пробовать самые простые маршруты, отмеченные фиолетовым цветом. Поначалу даже оторваться от земли было непросто, но, продолжая подниматься, я обнаружил, что физически утомлен, но воодушевлен.

Скалолазание и боулдеринг приносят как физическую, так и умственную пользу. Это помогает укрепить силу и выносливость, сохраняя при этом концентрацию внимания, уменьшая беспокойство и повышая уверенность и самооценку. Аспект мероприятия, связанный с решением проблем, способствовал развитию чувства командной работы и товарищества среди альпинистов разного уровня подготовки.

Хотя прогресс был медленным, теперь я продвинулся до лазания по оранжевым камням, следующему уровню после фиолетовых. Я по-прежнему регулярно падаю, но это не охладило моего энтузиазма. Каждую неделю скальные образования меняются, что делает практику интересной и захватывающей.

Боулдеринг стал общим хобби для меня и моих друзей, заменив привычную рутину обедов и выпивок по выходным. Я искренне рекомендую боулдеринг всем, особенно тем, кто не считает себя спортивным. Нахождение страсти в чем-то, в чем человек посредственен, может освободить и принести огромную радость.

Независимо от того, покорю ли я когда-нибудь более сложные маршруты или нет, я продолжу восхождение просто потому, что это делает меня счастливым. Когда деятельность осуществляется ради личного удовольствия, а не для внешнего подтверждения, она позволяет нам ощутить более светлый мир.

Источник: Исходная статья