Новое исследование выявило потенциальные гены устойчивости к стрессу у растения моринга

Ученые из Института наук о жизни (ILS) провели новаторское исследование генома моринги масличной, также известной как голень. Это растение издавна известно своей высокой пищевой ценностью и различными лечебными свойствами. Однако недавние исследования были сосредоточены на другом аспекте генома растения – его способности противостоять абиотическому стрессу, особенно в условиях засухи.

Исследователи ILS взяли на себя задачу секвенирования, сборки и аннотирования генома Moringa oleifera var Bhagya. Благодаря своим усилиям они успешно идентифицировали 32,062 XNUMX гена, кодирующих белок, в собранном геноме. Ученые также обнаружили, что факторы транскрипции теплового шока играют решающую роль в реакции растения на абиотический стресс, например, на засуху.

Чтобы дополнительно изучить значение этих факторов транскрипции теплового шока, исследователи проанализировали закономерности их экспрессии в ответ на стресс, вызванный засухой. Этот анализ привел к идентификации 21 белка теплового шока в геноме Moringa oleifera. Эти белки, длиной от 110 до 1,530 аминокислот, обладают огромным потенциалом повышения устойчивости растений к стрессовым условиям.

В дальнейшем ученые ILS проводят дальнейшие исследования по характеристике и функциональной проверке этих выявленных факторов транскрипции теплового шока. Их цель — обнаружить новые источники стрессоустойчивых генов у моринги масличной, которые можно использовать для повышения общей устойчивости и устойчивости этого ценного растения.

Замечательные результаты этого исследования недавно были опубликованы в престижном международном журнале Frontiers in Plant Sciences. Исследовательская группа, в которую входят Сушри Шьямали, Сима Прадхан, Митрабинда Панда и Аджай Парида, пролила новый свет на генетический потенциал растения моринга, открыв захватывающие возможности для будущих достижений в сельском хозяйстве и селекции растений.

FAQ

Что такое Моринга масличная?

Моринга масличная, широко известная как голень, является важным видом растений, известным своей высокой пищевой и лекарственной ценностью. Каждая часть дерева, включая листья, пригодна для различных пищевых и лечебных целей.

Каково использование Моринги масличной?

Экстракты листьев Moringa oleifera используются для лечения недостаточности питания и для увеличения выработки грудного молока у кормящих матерей. Кроме того, это растение известно своими потенциальными антиоксидантными, противораковыми, противовоспалительными, противодиабетическими и противомикробными свойствами.

Что исследование показало о Moringa oleifera?

Исследование, проведенное Институтом наук о жизни, показало, что факторы транскрипции теплового шока играют жизненно важную роль в реакции растения на абиотический стресс, особенно на засуху. Исследователи идентифицировали 21 белок теплового шока в геноме Moringa oleifera, которые обладают потенциалом повышения устойчивости растения к стрессовым условиям.

Каковы дальнейшие шаги исследования?

Ученые ILS в настоящее время занимаются дальнейшей характеристикой и проверкой выявленных факторов транскрипции теплового шока у Moringa oleifera. Они стремятся обнаружить в растении новые гены устойчивости к стрессу, которые могут способствовать повышению его устойчивости и общего генетического потенциала.