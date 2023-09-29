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Понимание динамики электронов в жидкостях с использованием интенсивных лазерных полей

ByРоберт Эндрю

сентябрь 29, 2023
Понимание динамики электронов в жидкостях с использованием интенсивных лазерных полей

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Physics, исследователи пролили свет на уникальное поведение динамики электронов в жидкостях под воздействием интенсивных лазерных полей. Используя метод генерации высоких гармоник (HHG), который включает генерацию фотонов высокой энергии с использованием интенсивных лазерных полей, группа ученых смогла исследовать динамику электронов в жидкостях и определить длину свободного пробега электронов.

Электроны в жидкостях играют решающую роль в различных химических процессах, и понимание их поведения имеет важное значение для развития наших знаний в таких областях, как биологические процессы и повреждение ДНК. Однако уловить сверхбыстрые движения электронов в жидкостях было серьезной проблемой из-за их чрезвычайно коротких временных рамок, порядка аттосекунд.

Исследователи разработали в ETH Zurich специализированный аппарат для изучения взаимодействия жидкостей с интенсивными лазерами. Они обнаружили, что максимальная энергия фотонов, полученная с помощью ГВГ в жидкостях, не зависит от длины волны лазера, что указывает на уникальное поведение по сравнению с газами и твердыми телами.

Дальнейшие исследования показали, что средняя длина свободного пробега электрона, то есть среднее расстояние, которое электрон может пройти до столкновения с другой частицей, определяет максимальную энергию фотона. Исследователи смогли получить эту величину, известную как эффективная длина свободного пробега электронов, из экспериментальных данных, используя аналитическую модель, учитывающую рассеяние электронов.

Это исследование не только дает ценную информацию о динамике электронов в жидкостях, но и делает ГГВГ новым спектроскопическим инструментом для изучения жидкостей. Получив более глубокое понимание этих сверхбыстрых процессов, ученые смогут продвигать исследования в таких областях, как химия, биология и материаловедение.

В целом, это исследование открывает новые возможности для изучения поведения электронов в жидкостях и открывает путь для будущих исследований динамики электронов в этой важной фазе вещества.

источники:
– Физика природы: [DOI: 10.1038/s41567-023-02214-0]
– Определения терминов:
– Фотон: частица света, ответственная за электромагнитную силу.
– ДНК: Молекула, несущая генетические инструкции по развитию и функционированию в организме.

By Роберт Эндрю

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