Исследователи открывают молекулярный механизм активации и передачи сигналов рецепторов комплемента

Исследователи из Индийского технологического института (ИИТ) Канпура совершили значительный прорыв в понимании молекулярного механизма активации и передачи сигналов рецепторов комплемента. Команда из Департамента биологических наук и биоинженерии под руководством профессора Аруна К. Шуклы обнаружила важную информацию о том, как функционируют рецепторы анафилатоксина, что может иметь будущее значение для открытия лекарств при различных воспалительных заболеваниях.

Исследование было сосредоточено на системе комплемента, важной части нашего иммунного ответа, и ее зависимости от анафилатоксинов, таких как C3a и C5a. Эти анафилатоксины взаимодействуют со специфическими рецепторами, известными как C3aR и C5aR1, и команда стремилась лучше понять, как эти рецепторы распознают свои цели, активируют и контролируют передачу сигналов.

Помимо пролития света на функционирование рецепторов анафилатоксина, исследование также выявило естественный механизм уменьшения воспалительной реакции, вызванной C5a. Этот механизм включает удаление определенной части молекулы C5a. Кроме того, исследование выявило пептид, который избирательно активирует C3aR, демонстрируя, что рецепторы могут по-разному реагировать на различные соединения.

Результаты команды могут стать основой для открытия новых лекарств для лечения ряда заболеваний человека, включая артрит, астму и сепсис. Получив более четкое понимание того, как функционируют рецепторы анафилатоксина, ученые смогут разработать таргетную терапию для модуляции иммунного ответа и облегчения воспаления.

Исследование опубликовано в международном научном журнале Cell. В состав команды вошли профессор Шукла, а также исследователи из факультета биологических наук и биоинженерии ИИТ Канпура, факультета биологических наук Университета Южной Калифорнии и отдела молекулярной и вычислительной биологии.