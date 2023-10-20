Исследователь IIAS Келли Джерарди присоединится к исследовательскому космическому полету Galactic 05

Международный институт астронавтических наук (IIAS) объявил, что исследователь биоастронавтики и специалист по полезной нагрузке Келли Джерарди будет представлять институт в предстоящем исследовательском космическом полете «Галактика 05» с компанией Virgin Galactic.

«Галактика 2», открытие которого запланировано на 2023 ноября 05 года, станет шестым космическим полетом Virgin Galactic в этом году. Миссия будет включать в себя преобразование космического корабля в суборбитальную космическую лабораторию, предназначенную для космических исследований.

В этой миссии к Джерарди присоединится доктор Алан Стерн, американский планетолог и заместитель вице-президента космического сектора Юго-Западного исследовательского института, а также частный астронавт франко-итальянского гражданства.

Будучи первым в мире исследователем, спонсируемым промышленностью, заключившим контракт на полет на коммерческом космическом корабле, Джерарди проведет три эксперимента с полезной нагрузкой во время космического полета. Эти эксперименты будут сосредоточены на гидродинамике, биометрии человека и мониторинге уровня глюкозы. Кроме того, Джерарди оценит опыт исследователей для улучшения будущих исследовательских космических полетов и программ обучения, спонсируемых IIAS.

Virgin Galactic и IIAS тесно сотрудничают в вопросах интеграции полезной нагрузки и хореографии в полете, чтобы максимизировать научные и технологические достижения миссии «Галактика 05». Эта миссия знаменует собой важную веху для IIAS в их стремлении способствовать инклюзивному будущему космической деятельности посредством исследований, приносящих глобальную пользу.

Сопровождать Джерарди на космодроме Америка будут исследователи IIAS Иветт Гонсалес, доктор Аарон Персад и доктор Шона Пандья. Они обеспечат поддержку интеграции полезной нагрузки и проведут послеполетный анализ данных.

Эта миссия не только демонстрирует достижения в космических исследованиях, но и подчеркивает растущее сотрудничество между коммерческими космическими компаниями и исследовательскими институтами. Это знаменует собой еще один шаг вперед в стремлении к научному прогрессу и освоению новых границ.

источники:

– Оригинальная статья: Virgin Galactic (в исходной статье не указан URL)

- Подкаст SpaceWatch.global с участием Келли Джерарди (в исходной статье не указан URL-адрес)