Красота неба: Звездная вечеринка в заповеднике Темное небо Ханле

Индийский институт астрофизики (IIA) недавно организовал первую официальную звездную вечеринку для опытных астрономов-любителей в заповеднике темного неба Ханле (HDSR) в Ладакхе, Индия. В Ханле находится Индийская астрономическая обсерватория IIA, а темное небо и сухая погода делают его идеальным местом для установки профессиональных телескопов.

Около 30 астрономов-любителей из разных городов Индии приехали в Ханле со своими телескопами и камерами, чтобы насладиться красотой нетронутого неба, свободного от светового загрязнения. Участники стремились сделать фотографии слабых небесных объектов, которые трудно наблюдать в других местах.

Заповедник темного неба Ханле (HDSR), охватывающий территорию радиусом около 22 км вокруг Ханле, недавно был назначен администрацией штата Ладакх для наблюдения и контроля светового загрязнения в регионе. Это назначение направлено на сохранение первозданного темного неба для астрономических исследований.

Поглощенные своими индивидуальными астрофотографическими проектами, участники установили свои телескопы за пределами обсерватории. Холодные ночи не помешали им, поскольку они, выдержав низкие температуры, завернувшись в теплую одежду, смотрели в свои телескопы. Множество газовых облаков и галактик открылось с таким уровнем детализации, который трудно различить в засветленных городах.

Судхаш Натараджан из Астрономического общества Бангалора поделился своим опытом наблюдения за неясными слабыми галактиками с помощью HDSR благодаря исключительно темному небу Бортл-1. Он подчеркнул проблемы, связанные с большой высотой, холодным климатом, нехваткой кислорода и транспортировкой тяжелого оборудования, но подчеркнул, что усилия определенно того стоили.

Звездная вечеринка предоставила опытным астрономам-любителям уникальную возможность погрузиться в чудеса Вселенной в среде, не затронутой вмешательством искусственных источников света. Успех этого мероприятия является хорошим предзнаменованием для будущих встреч, которые позволят энтузиастам продолжить исследование чудес ночного неба.

источники:

– Индийский институт астрофизики (IIA)

– UT Ладакх (URL-адреса не указаны)