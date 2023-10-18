Индийский институт астрофизики будет продвигать «астротуризм» с помощью ежегодной «звездной вечеринки» в заповеднике темного неба Ханле

Индийский институт астрофизики (IIA) рассматривает возможность продвижения «астротуризма», сделав «Звездную вечеринку» ежегодным мероприятием в заповеднике темного неба Ханле (HDSR) в Восточном Ладакхе. Эта идея возникла после успешной организации первой официальной «Звездной вечеринки» для опытных астрономов-любителей на HDSR.

Ханле, где находится Индийская астрономическая обсерватория IIA, славится своим темным небом и сухой погодой, что делает его идеальным местом для наблюдения за звездами. В мероприятии приняли участие около 30 астрономов-любителей, которые привезли свои телескопы и камеры, чтобы запечатлеть красоту незагрязненного неба и сфотографировать небесные объекты, которые иначе трудно запечатлеть в других местах.

Заповедник темного неба Ханле призван контролировать световое загрязнение в этом районе, чтобы сохранить первозданное темное небо для астрономических исследований. Ожидается, что эта инициатива также приведет к социально-экономическому развитию местных деревень, поскольку заповедник рекламируется как туристическое направление для астрофотографии и наблюдения за звездами.

Индийский институт астрофизики планирует сделать Звездную вечеринку HDSR ежегодным мероприятием, привлекающим энтузиастов астрономии со всей Индии и из-за границы. Мероприятие было поддержано Союзной территорией Ладакх, которая профинансировала транспортные расходы из Леха в Ханле и выступила соорганизатором.

Кроме того, в рамках своих усилий по развитию астротуризма IIA приобрело 24 небольших телескопа и раздало их избранным жителям деревни на территории заповедника. Эти жители деревни прошли подготовку в качестве послов астрономии, которые сопровождают посетителей и служат знающими посредниками в изучении ночного неба.

Заповедник Ханле Темное небо предлагает сельским жителям уникальную возможность заняться научным туризмом и извлечь выгоду из растущего числа гостевых домов, обслуживающих астротуристов. Благодаря потрясающему темному небу и энтузиазму местного сообщества проект HDSR имеет значительный потенциал как для астрономических исследований, так и для продвижения туризма в регионе.

Определения:

Астротуризм – туризм, который фокусируется на наблюдении и изучении небесных явлений, таких как наблюдение за звездами и астрофотография.

Звездная вечеринка – мероприятие, на котором астрономы и другие наблюдатели за звездами собираются, чтобы наблюдать и изучать небесные объекты.

Заповедник темного неба Ханле (HDSR) – территория в Восточном Ладакхе, Индия, известная своим исключительно темным небом и предназначенная для сохранения этих первозданных условий для астрономических исследований.

Индийский институт астрофизики (IIA) – исследовательский институт в Бангалоре, Индия, занимающийся изучением астрофизики и проведением астрономических исследований.

источники:

– Индийский институт астрофизики (IIA)

— Союзная территория Ладакх