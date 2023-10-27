Новое исследование предполагает, что на Венере могла быть тектоника плит, подобная земной, что открывает возможность существования древней жизни

Новое исследование привело к удивительному открытию о Венере — второй планете от Солнца, которую часто считают близнецом Земли. По мнению группы ученых из Университета Брауна, Венера могла обладать земной тектоникой плит миллиарды лет назад. Это открытие бросает вызов предыдущим предположениям о негостеприимной природе Венеры и повышает вероятность того, что на палящей планете когда-то была жизнь.

Исследователи пришли к такому выводу благодаря сочетанию сбора атмосферных данных и компьютерного моделирования. Изучая текущий состав атмосферы и давление на поверхности Венеры, команда предположила, что такие условия были бы возможны только в том случае, если бы планета в прошлом испытала тектонику плит. В отличие от динамичных и разнообразных геологических особенностей Земли, созданных тектоникой плит, Венера обладает застойной крышкой — единой твердой плитой, которая ограничивает движение и утечку газа из ее недр.

Однако исследователи полагают, что Венера не всегда была такой. Примерно 3.5–4.5 миллиарда лет назад на Венере, возможно, произошла тектоника плит, аналогичная земной. Этот период тектоники плит мог бы объяснить обилие азота и углекислого газа, присутствующих сегодня в атмосфере Венеры. Это также означает, что планета, возможно, была способна поддерживать микробную жизнь до того, как претерпела значительные изменения, которые лишили ее сходства с Землей.

Это новаторское исследование бросает вызов бинарной перспективе определения способности планеты поддерживать жизнь. Вместо простого ответа «да» или «нет» ученым теперь необходимо учитывать нюансы мировой геологической истории. Это открытие также имеет значение для изучения других небесных тел, таких как Европа, спутник Юпитера, который демонстрирует земную тектонику плит. Кроме того, это побуждает к переоценке обитаемости экзопланет, вращающихся вокруг звезд, отличных от нашего Солнца.

Хотя эти результаты дают ценную информацию, многие вопросы остаются без ответа. Будущие миссии, такие как миссия НАСА DAVINCI, запланированная на 2031 год, позволят глубже проникнуть в тайны Венеры и потенциально подтвердить исследования. Ученые стремятся понять, почему изменилась тектоника плит Венеры и какие факторы привели к ее радикальному отличию от земных условий. Разгадка этих загадок может пролить свет на судьбу нашей планеты и условия, которые могут заставить ее двигаться по траектории, подобной Венере.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что новое исследование открыло о Венере?

Ответ: Исследование предполагает, что Венера, возможно, имела земную тектонику плит миллиарды лет назад, что бросает вызов предыдущим предположениям о негостеприимной природе планеты и повышает вероятность существования древней жизни.

Вопрос: Как исследователи пришли к такому выводу?

Ответ: Команда использовала сбор атмосферных данных и компьютерное моделирование, чтобы определить, что нынешний состав атмосферы Венеры и давление на ее поверхности, вероятно, являются результатом тектоники плит в прошлом.

Вопрос: Чем застойная крышка Венеры отличается от тектонических процессов на Земле?

Ответ: В отличие от Земли, на которой существует динамическая тектоника плит, ответственная за ее разнообразные геологические особенности, Венера имеет застойную крышку — единственную твердую плиту, ограничивающую движение и утечку газа из ее недр.

Вопрос: Какое значение это исследование имеет для изучения других небесных тел?

Ответ: Это исследование побуждает ученых учитывать нюансы геологической истории мира при оценке его способности поддерживать жизнь. Это также влияет на изучение других тел, таких как Европа, спутник Юпитера, и экзопланеты, вращающиеся вокруг звезд, отличных от нашего Солнца.

Вопрос: Какие вопросы остаются без ответа?

Ответ: Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, почему тектоника плит Венеры изменилась, что привело к ее отличию от земных условий. Причина этой трансформации и ее последствия для будущего Земли также требуют дальнейшего изучения.