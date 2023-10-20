Телескоп Хаббл НАСА сделал потрясающие снимки космического рифа

Космический телескоп НАСА «Хаббл» продолжает удивлять любителей космоса и делать захватывающие снимки Вселенной. В своем последнем обновлении страницы в Instagram НАСА поделилось двумя захватывающими изображениями, сделанными телескопом Хаббл. Эти изображения демонстрируют «космический риф», расположенный на расстоянии 163,000 XNUMX световых лет от Земли в созвездии Дорадо.

На изображениях изображены два соседних облака космической пыли и газа: гигантская красная туманность NGC 2014 и меньшая голубая туманность NGC 2020. Расположенные в Большом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике Млечного Пути, изобилующей массивными звездами, эти туманности создают часть обширной области звездообразования.

По данным НАСА, звезды в центре изображения значительно больше нашего Солнца: от 10 до 20 раз больше него. Интенсивное излучение, испускаемое этими звездами, нагревает окружающие плотные газы, включая кислород, до температуры около 20,000 11,000°F (200,000 XNUMX°C). Туманность, видимая в левом нижнем углу изображения, образовалась из звезды, которая в XNUMX XNUMX раз ярче нашего Солнца и выбросила газ в результате серии извержений.

Потрясающее изображение, опубликованное НАСА, демонстрирует ярко-синее кольцо с маленькой синей точкой посередине. Волны красного и оранжевого газа дугой идут от верхнего левого угла изображения к верхнему правому, со светло-голубым центром, выходящим из красного моря. Кроме того, по всему изображению разбросано несколько ярких белых точек. В правом верхнем углу можно увидеть темно-синий газ, исходящий из необъятного космоса.

Изображение было получено с помощью широкоугольной камеры Хаббла 3 в ознаменование 30-летия работы телескопа в космосе. С момента своего запуска 24 апреля 1990 года космический телескоп Хаббл сделал более 1.4 миллиона наблюдений почти 47,000 175,000 небесных объектов. Названный в честь американского астронома Эдвина П. Хаббла, который подтвердил расширяющуюся природу нашей Вселенной, телескоп совершил более 4.4 XNUMX витков вокруг Земли, преодолев расстояние примерно в XNUMX миллиарда миль.

Публикация этого невероятного изображения, полученного телескопом Хаббл НАСА, привлекла большое внимание любителей космоса. Пользователи выразили свой трепет, трепет и восхищение: один человек назвал снимок «красивым», а другой отметил яркие цвета. Телескоп Хаббл, несомненно, предоставил нам замечательный взгляд на чудеса космоса.

Источники: NDTV, Space.com.