Фрэнк Рубио сожалеет о многолетней миссии вдали от семьи, несмотря на рекордные достижения

Астронавт Фрэнк Рубио, который в настоящее время является обладателем титула астронавта НАСА по самому продолжительному пребыванию в космосе, заявил, что он бы отказался от миссии, если бы знал, что она продлится более года вместо запланированных шести месяцев. Рубио сделал это признание во время недавнего интервью с Международной космической станции (МКС).

Миссия Рубио была продлена, когда у космического корабля, который должен был доставить его обратно на Землю, во время присоединения к МКС началась утечка охлаждающей жидкости. В результате он провёл на низкой околоземной орбите чуть больше года, заходя в космос 371 день и став первым астронавтом США и одним из шести человек, проведших год в космосе.

Однако Рубио признает, что он бы не согласился на столь длительную миссию из-за важных семейных событий, которые ему пришлось пропустить. Несмотря на это, он признает личные жертвы астронавтов ради поддержания работоспособности космической станции.

Вернувшись на Землю 27 сентября, Рубио с нетерпением ждет возможности воссоединиться со своей семьей и насладиться простыми радостями жизни на поверхности планеты. Он планирует сосредоточиться на том, чтобы проводить время со своими близкими и ценить тишину и покой природы.

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