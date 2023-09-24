Астронавт Фрэнк Рубио сожалеет о продлении миссии

Астронавт Фрэнк Рубио, который в настоящее время является рекордсменом по самому продолжительному пребыванию в космосе среди астронавтов НАСА, заявил, что он бы отказался от миссии, если бы знал, что она продлится более года вместо запланированных шести месяцев. Такое признание Рубио сделал во время прямого эфира с Международной космической станции (МКС), где он находится с сентября 2022 года.

Миссия Рубио была продлена, когда из космического корабля, который должен был доставить его обратно на Землю, началась утечка охлаждающей жидкости на низкую околоземную орбиту. В результате обратный путь стал небезопасным, и Рубио пришлось остаться на МКС еще на шесть месяцев. Несмотря на значительный подвиг, став первым американским астронавтом, проведшим год в космосе, и превзойдя предыдущий рекорд, установленный Марком Ванде Хеем, Рубио заявил, что он бы не стал добровольно подписываться на такой длительный срок.

Это решение было в первую очередь обусловлено семейными обязательствами, поскольку Рубио упомянул, что пропустил важные мероприятия во время своего длительного пребывания. Он подчеркнул, что ему пришлось бы отказаться от миссии, если бы ему предоставили выбор заранее, заявив, что воссоединение с женой и детьми после возвращения на Землю является его главным приоритетом. Рубио также упомянул о своем желании наслаждаться простыми радостями пребывания дома, например, проводить время во дворе и наслаждаться тишиной и покоем.

Несмотря на свои личные сомнения, Рубио признал необходимость пойти на жертвы ради обеспечения бесперебойного функционирования МКС. Он признал важность завершения миссии и эффективного вклада в текущие научные исследования, проводимые на станции.

Пока Рубио готовится вернуться на Землю на борту космического корабля «Союз», его история дает редкую возможность взглянуть на эмоциональные проблемы, с которыми сталкиваются астронавты, которые проводят продолжительное время вдали от своих семей. Его сожаление по поводу продления миссии подчеркивает важность сохранения баланса между профессиональными достижениями и личными обязательствами.

источники:

- Никто